Riaditeľ Sberbank informoval Putina o obrovskej návratnosti investícií

Moskva 19. júla (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank zarába každý rok na umelej inteligencii približne 3 miliardy USD (2,67 miliardy eur), čo predstavuje návratnosť investície na úrovni zhruba 200 %. Povedal to v stredu generálny riaditeľ banky German Gref ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Pokroky v oblasti umelej inteligencie (artificial intelligence, AI) od firiem, ako je startup OpenAI, podporovaný spoločnosťou Microsoft, podnecujú nadšenie z jej potenciálnych výhod pre podniky a spoločnosť. Rusko, ktoré čelí sankciám Západu za inváziu na Ukrajine, musí vyvíjať technológiu z veľkej časti samo.



"Každý rok investujeme sumu okolo 1 miliardy USD do technológie umelej inteligencie," povedal Gref Putinovi na podujatí v Kremli. "A z umelej inteligencie dostaneme späť asi 3 miliardy USD."



Putin ocenil túto návratnosť. "Toto je absolútna budúcnosť. Ak hovoríme o význame pre krajinu, pre ktorúkoľvek krajinu, je na rovnakej úrovni ako atómové alebo raketové projekty Sovietskeho zväzu v polovici 40. a 50. rokov," vyhlásil.



Gref v rámci svojho pôsobenia na čele Sberbank dohliada na investície do umelej inteligencie, cloudových služieb, veľkých dát a inteligentných zariadení, čím zmenil imidž bývalej sovietskej sporiteľne. Nešpecifikoval, ktoré obchodné línie v rámci segmentu AI generujú príjmy.



Sberbank informuje len málo o svojom rýchlo sa rozvíjajúcom podnikaní v oblasti technológií, ale stala sa kľúčovým hráčom v rámci pomoci Rusku pri zvládaní západných sankcií.



(1 EUR = 1,1222 USD)