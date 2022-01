Riaditeľ Sociálnej poisťovne: Našiel som zanedbané informačné systémy

Bratislava 8. januára (TASR) – Sociálna poisťovňa (SP) na jeseň v roku 2020 zmenila riaditeľa, stal sa ním Juraj Káčer. Na poste riaditeľa sa stretol s prekážkami, našiel zanedbané informačné systémy či končiace riešenia, ktoré si vyžadovali okamžitú náhradu alebo ich predĺženie. Inštitúcia tiež vôbec nebola pripravená na on-line prácu, chýbali počítače, handsfree sady a tak ďalej. Okrem toho rýchlo rástla agenda súvisiaca s ochorením COVID-19, na čo musela SP reagovať. Káčer však pozitívne vníma profesionalitu a nasadenie zamestnancov SP, ich ochotu zavádzať zmeny a podieľať sa na ich definovaní a príprave detailov na ich úspešné zavedenie. Uviedol to pre TASR.



"Najväčšou výzvou je vždy získať si pre budúce smerovanie inštitúcie spolupracovníkov a vybudovať si dobré vzťahy a dôveru. Verím, že ak máme priateľské prostredie, ľahšie vyriešime problémy a dospejeme k výsledku," vyhlásil Káčer. Okrem prekážok súvisiacich s IT systémami a novou rozsiahlou agendou ochorenia COVID-19 čelila SP podľa jeho slov aj negatívnym dosahom pandémie ako zamestnávateľ. "Hoci ako zamestnávateľ sme pocítili jej negatívny dosah, vedeli sme, že naše fungovanie je pre občanov kľúčové. Mnohí sú od našich dávok existenčne závislí, dokonca viac ako inokedy. A to je veľká zodpovednosť," poznamenal riaditeľ.



Na otázku, či sa mu podarilo presadiť nejaké systematické zmeny vo fungovaní SP, odpovedal, že si musel v prvom rade určiť priority, v rámci toho na prvé miesto zaradil občana a jeho potrebu dostať vyplatenú dávku včas. "Udržať chod inštitúcie, vyrovnať sa s enormným nárastom agendy a do toho sa venovať rozvoju a modernizácii, nie je súbežne celkom dobre možné," dodal Káčer.



Vyzdvihol však zavedenie či aktualizáciu elektronických formulárov všade, kde to bolo možné. Napríklad pri žiadostiach o pandemické dávky alebo o tehotenské. "To procesy urýchlilo a zjednodušilo, máme menej papierovania a najmä občan si môže požiadať o dávku z bezpečia domova," poznamenal riaditeľ.



"Rovnako už máme bezpečnejší prístup do elektronických služieb pre zamestnávateľov a vybavili sme dokonca v predstihu náročné procesy po zmene legislatívy v dôchodkovej agende," vyzdvihol Káčer s tým, že to všetko si vyžadovalo prispôsobenie informačných systémov, pričom túto oblasť SP výrazne posilnila aj personálne, aby poisťovňa nebola vo všetkom odkázaná na externých dodávateľov.