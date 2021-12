Riaditeľ SP: Zamerali sme sa na modernizáciu IT systémov

Bratislava 24. decembra (TASR) – Ambíciou riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP) Juraja Káčera je hľadať a zavádzať v poisťovni riešenia, ktoré zefektívnia výkon agendy, zjednodušia prácu zamestnancom a budú priateľskejšie pre ľudí. Povedal to pre TASR a dodal, že SP sa od jeho nástupu zamerala najmä na modernizáciu často zastaraných a nekooperujúcich informačných systémov a na proklientské projekty. Medzi tie zaradil napríklad zjednodušenie komunikácie s ľuďmi zavádzaním elektronizácie, proaktívnu komunikáciu zo strany SP a vyššiu dostupnosť informačno-poradenského centra.



"Som rád, že sme už v niektorých agendách dosiahli zlepšenia, hoci väčšinou ide o beh na dlhú trať," okomentoval riaditeľ s tým, že zavádzanie inovácií v SP sťažuje aj pandémia ochorenia COVID-19. Jednak na strane zamestnancov SP, ktorým sa ochorenie tiež nevyhýba, ale aj na strane "covidovej" agendy, ktorú títo zamestnanci plnia nad rámec bežných povinností.



Káčer to ilustroval napríklad na vyplácaní rôznych dávok, pričom práve tým pandemickým SP venovala veľké množstvo energie a času. V poisťovni zaviedli rôzne organizačné opatrenia, napríklad aj zmenovú prevádzku a technické riešenia. "SP od začiatku roka až do novembra vyplatila popri bežných dávkach aj takmer 670.000 dávok pandemické nemocenské a ďalších viac ako 275.000 dávok pandemické ošetrovné. Je to veľký nárast práce," okomentoval Káčer.



Čo sa týka ďalších čísel, Káčer vyčíslil, že mesačne SP vypláca v priemere 20.000 dávok budúcim mamičkám (dávka tehotenské), od novembra ich poisťovňa vyplatila viac než 139.000. Vyzdvihol, že pri tejto dávke SP proaktívne oslovovala listom mamičky, ktoré o tehotenské nežiadali, pričom nárok mali.



SP tiež mesačne vypláca viac než 1,7 milióna dôchodkových dávok. Za 11 mesiacov tohto roka ich spolu bolo zhruba 19 miliónov. "Pre zaujímavosť, v 2. kvartáli 2021 sme spracovali viac dôchodkov, ako v čase bez pandémie," poznamenal Káčer.



Riaditeľ tiež vyzdvihol aj vyplácanie 13. dôchodkov, alebo špeciálnych príplatkov pre veteránov druhej svetovej vojny, politických väzňov, rehoľníčky či diskriminovaných poistencov. "Pomoc potrebovali aj podnikatelia či živnostníci. Viacerí využili možnosť odkladu platenia poistného, pri ktorom sme pre nich zabezpečovali potrebný servis formulárov a informácií," uzavrel Káčer.