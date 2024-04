Riaditeľ Tesly Elon Musk pricestoval na návštevu Číny

Peking 28. apríla (TASR) - Čínske médiá venujú v nedeľu veľkú pozornosť príchodu generálneho riaditeľa amerického výrobcu elektromobilov Tesla Elona Muska na návštevu ázijskej krajiny. Ide o jeho druhú návštevu za menej ako rok v Číne, ktorá je najväčším svetovým trhom s elektrickými vozidlami. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Na pozvanie Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT) pricestoval do Pekingu generálny riaditeľ Tesly Elon Musk," uviedla v nedeľu štátna televízia CCTV.



Štátne médiá informovali, že Musk sa stretol so Žen Chung-pinom, šéfom čínskej rady, "aby prediskutovali ďalšie kroky pri spolupráci a ďalšie témy". Musk má rozsiahle obchodné záujmy v Číne, ktorú navštívil aj vlani v júni.



Tesla nereagovala na žiadosti AFP o potvrdenie Muskovej návštevy v Číne, ani na otázky o itinerári cesty.



Americký magnát je na Západe kontroverznou postavou, no v Číne sa elektromobily Tesla stali základom mestského života strednej triedy.



Muskov príchod do Číny sa časovo zhoduje s tvrdou cenovou vojnou medzi automobilkami, ktoré sa zúfalo snažia presadiť na tamojšom silne konkurenčnom trhu elektrických vozidiel. Návšteva sa koná tiež v čase, keď Peking hostí obrovský autosalón.



Čínsky miestny automobilový gigant BYD (Build Your Dreams) porazil vo 4. kvartáli minulého roka Teslu a stal sa celosvetovo najväčším predajcom elektromobilov. Tesla však tento titul získala späť v 1. štvrťroku tohto roka, ale BYD zostáva pevne na čele na svojom domácom trhu.