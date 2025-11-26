< sekcia Ekonomika
Riaditeľ ŽSR Bednárik sa vzdal funkcie, má byť ministrom dopravy v ČR
Nový generálny riaditeľ zatiaľ nie je známy.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik v stredu doručil správnej rade železníc list, v ktorom oznámil, že sa vzdal svojej funkcie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. V stredu odovzdal predseda hnutia ANO Andrej Babiš českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády. Post ministra dopravy v ČR má zastávať práve Bednárik.
„Dôvodom vzdania sa funkcie generálneho riaditeľa je dnešné nominovanie mojej osoby ako kandidáta na funkciu ministra dopravy Českej republiky,“ uviedol Bednárik.
ŽSR dodali, že s cieľom zabezpečiť plynulosť nástupníctva nového generálneho riaditeľa sa Bednárik vzdáva funkcie ku dňu predchádzajúcemu dňu vymenovaniu nového generálneho riaditeľa. Nový generálny riaditeľ zatiaľ nie je známy.
