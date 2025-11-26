Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
Riaditeľ ŽSR Bednárik sa vzdal funkcie, má byť ministrom dopravy v ČR

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik. Foto: TASR - Jakub Kotian

Nový generálny riaditeľ zatiaľ nie je známy.

Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik v stredu doručil správnej rade železníc list, v ktorom oznámil, že sa vzdal svojej funkcie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. V stredu odovzdal predseda hnutia ANO Andrej Babiš českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády. Post ministra dopravy v ČR má zastávať práve Bednárik.

Dôvodom vzdania sa funkcie generálneho riaditeľa je dnešné nominovanie mojej osoby ako kandidáta na funkciu ministra dopravy Českej republiky,“ uviedol Bednárik.

ŽSR dodali, že s cieľom zabezpečiť plynulosť nástupníctva nového generálneho riaditeľa sa Bednárik vzdáva funkcie ku dňu predchádzajúcemu dňu vymenovaniu nového generálneho riaditeľa. Nový generálny riaditeľ zatiaľ nie je známy.
