< sekcia Ekonomika
Riaditeľka pobočky SP v Nitre končí pre kontroverznú nájomnú zmluvu
Šéfka pobočky SP v Nitre uzatvorila zmluvu s firmou RK Consulting, s ktorej majiteľkou je podľa opozičnej strany SaS rodinne prepojená.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne v Nitre sa po rozhovore s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne rozhodla ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr. Riaditeľka odstúpila po zverejnení informácie o podpísaní kontroverznej nájomnej zmluvy pre nitriansku pobočku SP.
Šéfka pobočky SP v Nitre uzatvorila zmluvu s firmou RK Consulting, s ktorej majiteľkou je podľa opozičnej strany SaS rodinne prepojená. Cena za trojročný prenájom je navyše vyššia, ako bola cena nehnuteľnosti, ktorú prenajímateľ kúpil iba dva mesiace pred uzatvorením zmluvy.
Kontúr zopakoval stanovisko vedenia SP, že nové priestory pre potreby posudkových lekárov a registratúry vybrané v prieskume trhu sú cenovo výhodnejšie ako tie predchádzajúce. „Naďalej však zostávajú pochybnosti o možnom konflikte záujmov,“ dodal.
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková v stredu (4. 2.) upozornila, že prenajatú budovu v decembri 2024 predala štátna Slovenská pošta súkromnej firme RK Consulting za 365.000 eur. Už o dva mesiace neskôr, teda vo februári 2025, firma nehnuteľnosť prenajala ďalšej štátnej inštitúcii, a to Sociálnej poisťovni, spolu za 440.000 eur na tri roky.
Šéfka pobočky SP v Nitre uzatvorila zmluvu s firmou RK Consulting, s ktorej majiteľkou je podľa opozičnej strany SaS rodinne prepojená. Cena za trojročný prenájom je navyše vyššia, ako bola cena nehnuteľnosti, ktorú prenajímateľ kúpil iba dva mesiace pred uzatvorením zmluvy.
Kontúr zopakoval stanovisko vedenia SP, že nové priestory pre potreby posudkových lekárov a registratúry vybrané v prieskume trhu sú cenovo výhodnejšie ako tie predchádzajúce. „Naďalej však zostávajú pochybnosti o možnom konflikte záujmov,“ dodal.
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková v stredu (4. 2.) upozornila, že prenajatú budovu v decembri 2024 predala štátna Slovenská pošta súkromnej firme RK Consulting za 365.000 eur. Už o dva mesiace neskôr, teda vo februári 2025, firma nehnuteľnosť prenajala ďalšej štátnej inštitúcii, a to Sociálnej poisťovni, spolu za 440.000 eur na tri roky.