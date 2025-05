Šéfka Svetovej obchodnej organizácie: Globálny voľný obchod je v kríze

Tokio 13. mája (TASR) - Globálny voľný obchod je v kríze. Povedala to v utorok generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealaová na stretnutí s japonským premiérom Šigerom Išibom v Tokiu. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Šéfka WTO uviedla pritom, že má veľké očakávania od Japonska ako šampióna otvorených trhov, keďže americký prezident Donald Trump svojimi rýchlo sa meniacimi colnými tarifami a politikami narúša svetový obchod.



„Obchod momentálne čelí veľmi náročným časom,“ vyhlásila. „Mali by sme sa pokúsiť využiť túto krízu ako príležitosť na vyriešenie problémov, ktoré máme, a využitie nových trendov v obchode.“



Japonsko ako kľúčový predstaviteľ multilaterálneho obchodného systému musí pomôcť udržať, posilniť a reformovať WTO, citovalo riaditeľku WTO japonské ministerstvo zahraničných vecí.



Ngozi Okonjo-Iwealaová sa stretla s japonským premiérom deň po tom, ako USA a Čína oznámili, že na 90 dní znížili svoje vzájomné clá, aby mali čas na rokovania.



Japonsko patrí medzi krajiny, ktoré ešte nedosiahli dohodu s Trumpovou administratívou o znížení ciel vrátane ciel na autá, oceľ a hliník.



WTO zohrala kľúčovú úlohu v predchádzajúcich desaťročiach, keď sa USA a ďalšie veľké ekonomiky zasadzovali za liberalizáciu obchodu, ktorá uľahčila rast globálnych dodávateľských reťazcov.



Odstránenie mnohých protekcionistických prekážok obchodu napomohlo rozmachu Japonska, Číny a ďalších krajín ako exportných výrobných centier.



Americký prezident Trump od svojho návratu do úradu presadzuje clá v snahe znížiť dovoz do USA a prinútiť firmy, aby presunuli továrne do Spojených štátov. Vystupňoval tak obchodnú vojnu, ktorú začal počas svojho prvého funkčného obdobia.



Ngozi Okonjo-Iwealaová aj japonský premiér Šigeru Išiba sa zhodli na tom, že členské krajiny WTO by sa mali spojiť, aby obnovili schopnosť organizácie riešiť výzvy.