Riaditeľkou Svetovej obchodnej organizácie sa opäť stala Okonjo-Iweala

Ženeva 29. novembra (TASR) - Členské krajiny Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa v piatok dohodli, že generálnou riaditeľkou zostane aj druhé funkčné obdobie Nigérijčanka Ngozi Okonjo-Iweala. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Okonjo-Iweala, bývalá nigérijská ministerka financií, ktorá má aj americké občianstvo, sa v roku 2021 stala ako prvá žena a prvá Afričanka riaditeľkou WTO.



Jej druhé funkčné obdobie sa oficiálne začne v septembri budúceho roka.



Tento krok organizácie so sídlom v Ženeve prichádza v čase, keď je jej budúcnosť zahmlená návratom novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Jeho predchádzajúca administratíva do značnej miery obišla pravidlá WTO zavedením ciel na oceľ a iný tovar z Číny a dokonca aj na dovoz od spojencov USA, vrátane Európskej únie.



Trump v predvolebnej kampani sľuboval zavedenie ciel na všetok dovoz po nástupe do úradu v januári 2025. A začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že jeho prvým krokom po nástupe do úradu bude zavedenie ciel na dovoz z Mexika, Kanady a Číny, keďže podľa neho nedostatočne potláčajú pašovanie drog a ilegálnu migráciu do USA.



Takéto tarify, ak by boli zavedené, by mohli viesť k procesu na pôde WTO, aj keď je odvolací orgán organizácie nefunkčný pre neochotu USA vymenovať nových členov.



WTO prijíma rozhodnutia na základe konsenzu, čo znamená, že ktorákoľvek krajina ich môže zablokovať.