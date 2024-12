Riaditeľom Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia bude Ľubor Žatko

Košice 12. decembra (TASR) - Novým generálnym riaditeľom najväčšej slovenskej IT spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa od 1. januára 2025 stane Ľubor Žatko. Na poste nahradí Andreasa Trulsa takmer po piatich rokoch jeho pôsobenia. Informoval o tom riaditeľ pre komunikáciu, stratégiu a transformáciu IT firmy Pavol Miroššay.



Spoločnosť oznámila, že Žatko prináša do košického sídla firmy strategickú víziu a znalosti, ktoré nadobudol počas svojej úspešnej kariéry vo významných spoločnostiach z oblasti bankingu a telekomunikácií. Posledných 16 rokov pôsobil v riadiacich pozíciách v skupine Deutsche Telekom.



"Je mi cťou pripojiť sa k tímu v Košiciach, ktorý dosiahol významné úspechy. Mojou ambíciou je pokračovať v budovaní konkurencieschopnej spoločnosti, ktorá drží krok s dynamickým svetom informačných technológií," uviedol Žatko.



Doterajší šéf spoločnosti Truls bude pokračovať vo svojej kariére v rámci skupiny Deutsche Telekom, konkrétne v spoločnosti Open Telekom Cloud.



Slovenská IT spoločnosť s pôvodným názvom T- Systems Slovakia, ktorá je súčasťou skupiny Deutsche Telekom, zamestnáva viac ako 4000 IT odborníkov. Špecializuje sa na poskytovanie inovatívnych IT riešení a služieb pre zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach.