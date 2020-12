Riaditeľstvo štátneho podniku Rudné Bane sa presúva do B. Štiavnice

Banská Bystrica/Banská Štiavnica 16. decembra (TASR) – Štátny podnik Rudné bane sa z Banskej Bystrice, kde bol umiestnený od roku 1946, sťahuje do Banskej Štiavnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo mesto Banská Štiavnica, informáciu pre TASR potvrdil aj podnikový riaditeľ Peter Žitňan.



„Sťahuje sa iba podnikové riaditeľstvo, v Banskej Bystrici bude zriadené dočasné pracovisko, ktoré bude dočasne zabezpečovať niektoré činnosti, stredisko Spišská Nová Ves sa nemení,“ vysvetlil Žitňan.



Riaditeľ štátneho podniku po presune očakáva zefektívnenie činnosti Rudných baní, vznik nových pracovných príležitostí však nepredpokladá. „Premiestnenie podnikového riaditeľstva do Banskej Štiavnice umožní efektívnejšiu spoluprácu s Hlavným banským úradom ako aj Štátnym ústredným banským archívom na projektoch digitalizácie, informatizácie a sanácii nežiaducich pozostatkov po ťažobnej činnosti z minulosti,“ doplnil Žitňan.



Samospráva Banskej Štiavnice informáciu uvítala a pripomenula, že jeden zo závodov Rudných baní v meste fungoval od roku 1948 do roku 1992. „Pre naše mesto je príchod podniku v týchto neľahkých časoch pozitívnou správou a signálom, že vedenie ministerstva hospodárstva má úprimný záujem o podporu nášho regiónu, ktorý prezentuje nielen slovne pri rokovaniach, ale aj praktickými krokmi a reálnymi rozhodnutiami,“ uviedlo mesto.



Ťažbárom rúd sa po sedemnástich rokoch končí výnimka na poplatky

Za vyťažené metalické rudy s výnimkou rúd zlata a striebra, zaplatia ťažbári od budúceho roka plnú sadzbu poplatkov. Po 17 rokoch sa skončí dočasné zníženie sadzby úhrad za vyťažené nerasty. Výnimku, podľa ktorej sa sadzba znížila z dvoch na 0,1 percenta zaviedla ešte vláda Mikuláša Dzurindu. Pre dobývanie lignitu a uhlia sa výnimka skončí až v roku 2023. Vyplýva to zo zmeny nariadenia vlády o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín, ktorú v stredu schválil kabinet Igora Matoviča (OĽANO).



"Dočasné zníženie trvá od roku 2004, to znamená takmer 17 rokov. Dôvodnosť trvania prechodného ustanovenia nebola počas tohto neprimerane dlhého obdobia prehodnocovaná," uviedlo v dôvodovej správe k schválenému materiálu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Pre ďalšie časovo neobmedzené trvanie zníženej sadzby úhrady za vybrané vydobyté nerasty, nie sú dané podľa rezortu objektívne dôvody.



Vláda však ponechala do konca roka 2023 výnimku pre ťažbu lignitu a uhlia. Dôvodom odlišného stanovenia termínu zmeny sadzby za lignit a uhlie zo súčasných 0,1 % na 2 % je, že jej skoršie zvýšenie by sa negatívne premietlo do nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia a súvisiacej regulovanej tarify, ktorá je súčasťou tarify za prevádzkovanie systému (TPS), a teda do koncových cien elektriny u odberateľov.



Zneužívanie tejto výnimky kritizovala ešte v lete minulého roka vtedy opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Súkromná spoločnosť v Hodruši-Hámroch podľa liberálov neoprávnene využívala výnimku v zákone na zníženú sadzbu odvodu a štátu odvádzala za ťažbu zlatonosné rudy namiesto 400.000 eur iba 8000 eur ročne. Do zahraničia spoločnosť zo Slovenska vyvážala koncentrát kovov, z ktorého sa ročne vyseparovalo okrem medi a iných kovov aj približne 500 kilogramov zlata.