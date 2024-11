Riberová prisľúbila nový prístup k politike hospodárskej súťaže EÚ

Brusel 13. novembra (TASR) - Kandidátka Španielska na eurokomisárku Teresa Riberová v utorok večer v Európskom parlamente (EP) v Bruseli čelila otázkam poslancov z troch hlavných a piatich pridružených výborov. Poslanci skúmali ako chce vo funkcii podpredsedníčky Európskej komisie (EK) spravovať portfólio pre čistý, spravodlivý a konkurencieschopný prechod, informuje spravodajca TASR.



Hlavnú časť otázok dostal od členov výborov pre životné prostredie, hospodársky rozvoj a energetiku. V závere vypočúvania dostal otázky z výborov pre obchod a spotrebiteľov, dopravu, regionálny rozvoj a poľnohospodárstvo.



Riberová vo svojom úvodnom prejave vzdala hold obetiam nedávnych záplav v Španielsku. Sľúbila zachovať implementáciu Európskej zelenej dohody s cieľom splniť ciele v oblasti klímy. Chce nastaviť nový prístup k politike hospodárskej súťaže, ktorý podporí európske podniky pri dosahovaní rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni.



Po otázkach poslancov ako chce zlepšiť schopnosť Európy pripraviť sa na riziká súvisiace s klímou, Riberová zdôraznila, že treba urobiť viac pokiaľ ide o zlepšenie odolnosti EÚ voči extrémnym prejavom počasia vrátane systémov včasného varovania a schopnosti reakcie. Chystá sa predložiť nový európsky plán na prispôsobenie sa zmene klímy, ktorý by tieto problémy vyriešil.



Rovnako sa zaviazala pracovať na plnení cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a na stanovení cieľu EÚ do roku 2040 znížiť čisté emisie skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.



Riberová tiež povedala, že je potrebné podporiť dekarbonizáciu priemyslu, presadzovať spravodlivý prechod a využiť výhody ekologických a digitálnych prechodov.



Na otázky o úlohe jadrovej energetiky v európskej politike zareagovala slovami, že rozhodnutia o energetickom mixe sú zodpovednosťou členských štátov. Po otázke o európskom automobilovom priemysle a dekarbonizácii tohto sektora vyjadrila ochotu spolupracovať s rôznymi zainteresovanými stranami v tomto odvetví s cieľom zabezpečiť dekarbonizáciu. V tomto smere sa zaviazala riešiť otázku podpory subdodávateľov automobilového priemyslu.



Zákonodarcom prisľúbila pracovať na reforme politiky hospodárskej súťaže EÚ s cieľom zlepšiť rýchlosť presadzovania zákonov, zjednodušiť pravidlá štátnej pomoci a obmedziť akvizície, ktoré bránia inováciám.



Súhlasila s tým, že v rámci politiky hospodárskej súťaže existuje priestor na to, aby sa urobilo viac v boji proti zneužívaniu cien a aj v oblasti bytovej krízy.



Na otázky o zaistení predvídateľnosti počas reforiem pravidiel hospodárskej súťaže, uviedla, že treba zlepšiť presadzovanie zákona o digitálnych trhoch, na čo však eurokomisia potrebuje ďalšie právomoci.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)