Riberová: Zelené technológie sú hnacou silou konkurencieschopnosti EÚ

Brusel 18. marca (TASR) - Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Teresa Riberová v utorok pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre životné prostredie zdôraznila dôležitosť zelených technológií ako "hnacej sily" pri posilňovaní konkurencieschopnosti EÚ. Zelené technológie sú podľa nej zárukou, že euroblok nezostane pozadu v súčasných globálnych pretekoch v oblasti inovácií. Informuje o tom spravodajca TASR.



Riberová, ktorá v exekutíve EÚ má na starosti čistý, spravodlivý a konkurencieschopný prechod, počas svojho vystúpenia pred europoslancami vysvetlila, že "nebude existovať žiadna európska konkurencieschopnosť, ak nenaštartujeme ekologický motor". Jej prejav súvisel s návrhom dohody o čistom priemysle, ktorý eurokomisia predstavila koncom februára.



"Európa by sa mala stať globálnou veľmocou v oblasti čistej výroby" a napodobniť v tom iných svetových hráčov, ktorí sa o to usilujú, pričom ako príklad spomenula Čínu a jej investície do elektromobility.



"Nesmieme sa pomýliť. Iní už pochopili, že je to správna cesta a technologické preteky sa začali," povedala eurokomisárka, ktorá na pôde EP načrtla niektoré z priorít plánu EÚ na dekarbonizáciu a reindustrializáciu, v rámci ktorého zlacňovanie energie zohráva dôležitú úlohu.



Spresnila, že treba pracovať aj na strane dopytu, nielen výroby, a navrhla zaviesť do verejných súťaží kritériá, ktoré nie sú založené len na najnižšej cene, ale aj na konceptoch ako je udržateľnosť, inovácie, dlhodobé výhody či sociálna zodpovednosť.



Pripomenula, že banka pre priemyselnú dekarbonizáciu ako súčasť Inovačného fondu EÚ zmobilizuje až 100 miliárd eur na investície do dekarbonizácie. Podľa jej slov však prechod na čistý priemysel bez škodlivých emisií si bude vyžadovať aj "významné súkromné investície".



Riberová uviedla, že EK bude hľadať možnosti, ako využiť ekonomické rezervy Európanov na stimuláciu ekonomiky prostredníctvom Únie úspor a investícií, nového nástroja, ktorý sa Európska komisia chystá predstaviť verejnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)