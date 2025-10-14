< sekcia Ekonomika
Richard Takáč: Chceme menej byrokracie a viac férovosti
Bratislava 14. októbra (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč sa dnes zúčastnil na 62. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde predstavil rozpočet kapitoly MPRV SR na roky 2026 až 2028, ako aj Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR a Správu o lesnom hospodárstve v SR za rok 2024.
Minister vo svojom vystúpení zdôraznil, že rozpočet rezortu je postavený na zachovaní stability poľnohospodárskeho sektora a podpore potravinovej sebestačnosti, pričom reflektuje aj potrebu konsolidácie verejných financií. „Slovenskí poľnohospodári a potravinári si zaslúžia jasný signál, že štát stojí pri nich. Aj v období rozpočtovej zodpovednosti presadzujem, aby sme zachovali financovanie kľúčových podporných schém, ktoré udržia pracovné miesta a výrobu doma na Slovensku,“ uviedol minister Takáč.
Popri rozpočte minister zároveň uviedol štyri významné vládne návrhy zákonov, ktoré majú priniesť modernizáciu legislatívy, zníženie administratívnej záťaže a väčšiu transparentnosť v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva a veterinárnej starostlivosti.
Prvým z návrhov je novela zákona o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov (č. 504/2003 Z. z.), ktorá má zvýšiť efektívnosť a transparentnosť správy pôdy. Upravuje právne vzťahy medzi prenajímateľmi, užívateľmi a správcami pozemkov a vytvára priestor na zjednotenie rôznych právnych titulov užívania pôdy. Reforma zároveň posilní právnu istotu vlastníkov a zefektívni postup Slovenského pozemkového fondu pri nakladaní so štátnou pôdou.
Druhým návrhom je novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (č. 280/2017 Z. z.), ktorá reaguje na nové požiadavky Európskej únie a na praktické skúsenosti z implementácie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zavádza presnejšie pravidlá kontrol a opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam pri vyplácaní podpôr, čím posilňuje dôveryhodnosť systému a ochranu finančných záujmov EÚ.
Tretí návrh – zákon o registri užívacích vzťahov k pozemkom – prináša úplne nový verejný register, ktorý spriehľadní vlastnícke a nájomné vzťahy k poľnohospodárskej pôde. Register bude slúžiť ako základný nástroj pre vyplácanie podpôr prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a zároveň pomôže odstrániť dlhodobé nejasnosti v evidencii užívania pôdy.
Štvrtým návrhom je novela zákona o veterinárnej starostlivosti (č. 39/2007 Z. z.), ktorá zavádza moderný elektronický systém KVEPIS – Komplexný veterinárny a potravinový informačný systém. Ten digitalizuje procesy vo veterinárnej a potravinovej správe, zjednodušuje registráciu chovov hospodárskych zvierat a umožní elektronické vedenie evidencie veterinárnych liekov. Vďaka tomu sa zníži byrokratická záťaž farmárov a zároveň posilní kontrola bezpečnosti potravín. „Tieto legislatívne zmeny smerujú k väčšej transparentnosti, digitalizácii a férovým podmienkam pre všetkých účastníkov pôdohospodárskeho sektora. Ide o reformy, ktoré prinesú viditeľné výsledky v praxi,“ doplnil minister Takáč.
Záverečná časť rokovania výboru bola venovaná hodnoteniu výsledkov poľnohospodárskej a lesníckej produkcie za uplynulý rok. Minister potvrdil, že Slovensko má potenciál zvyšovať potravinovú sebestačnosť aj v rámci udržateľného hospodárenia s pôdou a lesmi, ak bude pokračovať v systematickej podpore výroby a v efektívnom čerpaní európskych fondov. TASR o tom informovalo MPRV.
