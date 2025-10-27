< sekcia Ekonomika
Richard Takáč: Európske poľnohospodárstvo musí zostať silné
Kľúčovým bodom rokovania bola diskusia o budúcej SPP, ktorú Komisia navrhuje začleniť do jedného spoločného fondu s politikou súdržnosti a ostatnými politikami.
Autor TASR
Luxemburg 27. októbra (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč sa zúčastnil zasadnutia Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Hlavnými témami rokovania boli budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2027, situácia na poľnohospodárskych trhoch v súvislosti s dovozmi z Ukrajiny, generačná obnova farmárov a implementácia nariadenia o odlesňovaní (EUDR). Slovensko počas zasadnutia aktívne vystúpilo k viacerým bodom programu a zdôraznilo potrebu zachovať silné, spravodlivé a finančne stabilné európske poľnohospodárstvo.
Kľúčovým bodom rokovania bola diskusia o budúcej SPP, ktorú Komisia navrhuje začleniť do jedného spoločného fondu s politikou súdržnosti a ostatnými politikami. Diskusia sa konkrétne zamerala na nastavenie tzv. zelenej architektúry.
„Slovensko jednoznačne odmieta zlúčenie poľnohospodárskej politiky s inými fondmi EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika musí zostať samostatná a dvojpilierová, aby sa zachovala jej stabilita a predvídateľnosť,“ uviedol minister Richard Takáč.
„Návrhy, ktoré by viedli k znižovaniu rozpočtu pre poľnohospodárstvo, sú pre nás neprijateľné. Európa potrebuje viac investícií do potravinovej sebestačnosti, nie menej,“ dodal minister. Slovensko podporilo spoločnú deklaráciu 17 členských štátov, iniciovanú Rakúskom, ktorá žiada podrobnú analýzu návrhov novej SPP a zachovanie jej nezávislého postavenia v rámci rozpočtu EÚ.
Ministri sa venovali aj aktuálnej situácii na trhoch, vrátane dôsledkov liberalizácie obchodu s Ukrajinou. Slovensko opakovane upozornilo na riziká spojené so zvýšenými dovozmi pre slovenských farmárov, ktoré ohrozujú ich konkurencieschopnosť. Rovnako zdôraznilo potrebu spravodlivých pravidiel pre dovoz agrokomodít z Ukrajiny.
„Slovenskí poľnohospodári dodržiavajú najprísnejšie európske normy – je preto neprijateľné, aby ich na trhu ohrozovali lacné dovozy z tretích krajín, ktoré tieto pravidlá neplnia,“ zdôraznil minister Richard Takáč. „Podporujeme Ukrajinu, ale zároveň žiadame vytvorenie európskeho kompenzačného mechanizmu, ktorý ochráni poctivých výrobcov pred ekonomickými stratami,“ dodal minister. Slovensko spolu s Maďarskom a Rumunskom zaslalo Európskej komisii list s požiadavkou posilniť ochranné opatrenia v dohode s Ukrajinou po vzore dohody s krajinami MERCOSUR.
Európska komisia predstavila Stratégiu pre generačnú obnovu v poľnohospodárstve, ktorá navrhuje zdvojnásobenie podielu mladých farmárov a prísnejšie pravidlá pre poberanie podpôr vo vyššom veku. Slovensko túto iniciatívu podporilo, no zároveň upozornilo na potrebu realistického prístupu pri nastavovaní cieľov. „Slovensko podporuje ambíciu prilákať do poľnohospodárstva mladých ľudí, ale opatrenia musia byť realistické. V našich podmienkach nie je možné dosiahnuť zdvojnásobenie počtu mladých farmárov bez adekvátneho financovania a dostatočnej flexibility,“ uviedol minister Takáč. „Zároveň musíme byť opatrní pri návrhu, aby farmári v dôchodkovom veku automaticky stratili nárok na priame platby. Takéto opatrenie by bolo nespravodlivé voči ľuďom, ktorí celý život pracovali na pôde,“ doplnil minister.
Lotyšsko spolu s ďalšími krajinami otvorilo otázku odkladu uplatňovania nariadenia o odlesňovaní (EUDR) vzhľadom na jeho administratívnu náročnosť a finančné dopady. Slovensko tento návrh podporilo a žiadalo posun účinnosti minimálne o jeden rok. „Implementácia EUDR je pre slovenských poľnohospodárov a spracovateľov neúmerne náročná. Podporujeme odklad jeho účinnosti aspoň o jeden rok, aby bolo možné lepšie pripraviť systémy dohľadateľnosti. Ak chceme, aby zelené ciele boli úspešné, musíme im dať reálny priestor na zavedenie do praxe,“ uviedol minister Takáč.
TASR o tom informovalo MPRV.
Kľúčovým bodom rokovania bola diskusia o budúcej SPP, ktorú Komisia navrhuje začleniť do jedného spoločného fondu s politikou súdržnosti a ostatnými politikami. Diskusia sa konkrétne zamerala na nastavenie tzv. zelenej architektúry.
„Slovensko jednoznačne odmieta zlúčenie poľnohospodárskej politiky s inými fondmi EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika musí zostať samostatná a dvojpilierová, aby sa zachovala jej stabilita a predvídateľnosť,“ uviedol minister Richard Takáč.
„Návrhy, ktoré by viedli k znižovaniu rozpočtu pre poľnohospodárstvo, sú pre nás neprijateľné. Európa potrebuje viac investícií do potravinovej sebestačnosti, nie menej,“ dodal minister. Slovensko podporilo spoločnú deklaráciu 17 členských štátov, iniciovanú Rakúskom, ktorá žiada podrobnú analýzu návrhov novej SPP a zachovanie jej nezávislého postavenia v rámci rozpočtu EÚ.
Ministri sa venovali aj aktuálnej situácii na trhoch, vrátane dôsledkov liberalizácie obchodu s Ukrajinou. Slovensko opakovane upozornilo na riziká spojené so zvýšenými dovozmi pre slovenských farmárov, ktoré ohrozujú ich konkurencieschopnosť. Rovnako zdôraznilo potrebu spravodlivých pravidiel pre dovoz agrokomodít z Ukrajiny.
„Slovenskí poľnohospodári dodržiavajú najprísnejšie európske normy – je preto neprijateľné, aby ich na trhu ohrozovali lacné dovozy z tretích krajín, ktoré tieto pravidlá neplnia,“ zdôraznil minister Richard Takáč. „Podporujeme Ukrajinu, ale zároveň žiadame vytvorenie európskeho kompenzačného mechanizmu, ktorý ochráni poctivých výrobcov pred ekonomickými stratami,“ dodal minister. Slovensko spolu s Maďarskom a Rumunskom zaslalo Európskej komisii list s požiadavkou posilniť ochranné opatrenia v dohode s Ukrajinou po vzore dohody s krajinami MERCOSUR.
Európska komisia predstavila Stratégiu pre generačnú obnovu v poľnohospodárstve, ktorá navrhuje zdvojnásobenie podielu mladých farmárov a prísnejšie pravidlá pre poberanie podpôr vo vyššom veku. Slovensko túto iniciatívu podporilo, no zároveň upozornilo na potrebu realistického prístupu pri nastavovaní cieľov. „Slovensko podporuje ambíciu prilákať do poľnohospodárstva mladých ľudí, ale opatrenia musia byť realistické. V našich podmienkach nie je možné dosiahnuť zdvojnásobenie počtu mladých farmárov bez adekvátneho financovania a dostatočnej flexibility,“ uviedol minister Takáč. „Zároveň musíme byť opatrní pri návrhu, aby farmári v dôchodkovom veku automaticky stratili nárok na priame platby. Takéto opatrenie by bolo nespravodlivé voči ľuďom, ktorí celý život pracovali na pôde,“ doplnil minister.
Lotyšsko spolu s ďalšími krajinami otvorilo otázku odkladu uplatňovania nariadenia o odlesňovaní (EUDR) vzhľadom na jeho administratívnu náročnosť a finančné dopady. Slovensko tento návrh podporilo a žiadalo posun účinnosti minimálne o jeden rok. „Implementácia EUDR je pre slovenských poľnohospodárov a spracovateľov neúmerne náročná. Podporujeme odklad jeho účinnosti aspoň o jeden rok, aby bolo možné lepšie pripraviť systémy dohľadateľnosti. Ak chceme, aby zelené ciele boli úspešné, musíme im dať reálny priestor na zavedenie do praxe,“ uviedol minister Takáč.
TASR o tom informovalo MPRV.