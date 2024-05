Richemont zaznamenal vo 4. štvrťroku spomalenie predaja

Zürich 17. mája (TASR) - Švajčiarska klenotnícka firma Richemont hlási za 4. štvrťrok finančného roka 2023/24 pokles tržieb v luxusnom sektore. Prispeli k tomu nepriaznivé devízové kurzy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tržby spoločnosti, ktorá vlastní výrobcu šperkov Cartier či špičkové švajčiarske značky hodiniek ako Piaget a Jaeger-LeCoultre, za tri mesiace do konca marca 2024 klesli o 1 % na 4,80 miliardy eur.



Pri konštantných menových kurzoch sa však tržby vo 4. štvrťroku zvýšili o 2 %, tempo ich rastu sa pritom spomalilo z 8 % v predchádzajúcom štvrťroku do konca decembra.



Napriek tomu údaj za 4. štvrťrok mierne prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali tržby 4,78 miliardy eur.



Za celý rok do konca marca 2024 sa tržby Richemontu zvýšili o 3 % na 20,62 miliardy eur. Čistý zisk dosiahol 2,36 miliardy eur a zaostal za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali Richemontu zisk 3,09 miliardy eur.



"Richemont podal solídny výkon, pričom úspešne čelil nepriaznivým devízovým pohybom, náročným komparatívom a pretrvávajúcej makroekonomickej a geopolitickej neistote," uviedol vo vyhlásení predseda predstavenstva Johann Rupert.