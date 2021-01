Firma Richemont zaznamenala v 3. kvartáli 2020/21 mierny rast tržieb

Bellevue 20. januára (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za 3. štvrťrok obchodného roka 2020/2021 mierny rast tržieb. Dopomohli jej k tomu trhy v Ázii a na Blízkom východe, ktoré vykompenzovali pokles predaja v Európe a Amerikách.



Firma známa značkami Cartier či Piaget informovala, že za 3. štvrťrok 2020/2021, teda za obdobie od októbra do konca decembra, dosiahla tržby na úrovni 4,19 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 1 %.



Rast tržieb oznámila spoločnosť iba vďaka vývoju na trhoch Ázie a Tichomoria a trhoch Blízkeho východu a Afriky. V prvom prípade sa tržby zvýšili o 21 % na 1,73 miliardy eur, k čomu prospela najmä Čína, kde vzrástli až o 80 %. Výrazne sa zvýšili aj na Taiwane (29 %) a obidva trhy pomohli vykompenzovať pokles v iných oblastiach.



Aj na trhoch Blízkeho východu a Afriky sa tržby Richemontu výrazne zvýšili, a to o 20 %. Zvýšený dopyt po svojich produktoch zaznamenala klenotnícka firma v Saudskej Arábii, ako aj v Dubaji v Spojených arabských emirátoch, kde tržby okrem domácich zákazníkov zvýšili aj turisti.



Naopak, v Európe tržby švajčiarskej spoločnosti klesli o 22 %. Dôvodom je ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu, ktorá viedla k opätovnému uzatvoreniu mnohých obchodov po celej Európe, medzi nimi klenotníctiev. V Amerikách sa tržby znížili o 4 %.



Výsledky za celý obchodný rok 2020/2021 zverejní firma 21. mája.