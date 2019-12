Richter: EÚ by mala vyrokovať podmienky pri brexite pre všetky štáty

Bratislava 20. decembra (TASR)- Slovensko presadzuje, aby Európska únia (EÚ) vyrokovala v prípade brexitu rovnaké podmienky pre všetky krajiny so Spojeným kráľovstvom. Uviedol to v piatok minister práce Ján Richter (Smer-SD).



Vláda britského premiéra Borisa Johnsona by mala v piatok predložiť v parlamente návrh zákona, na základe ktorého bude môcť Spojené kráľovstvo v januári vystúpiť z Európskej únie.



Podľa ministra by nemalo význam, aby každá krajina sama za seba rokovala s Britániou o podmienkach pracujúcich v tejto krajine z iných štátov. "Na Slovensku sa touto problematikou zaoberáme dlho, v tomto prípade sme pripravení. Zákon 'lex brexit' pomenováva konkrétne úlohy," skonštatoval Richter s tým, že platiť by mala reciprocita zo strany Británie. Týkať sa má mobility pracovnej sily, Slovákom pracujúcim v Británii majú byť zabezpečené aj sociálne a rodinné práva.



"Budeme mať záujem rokovať tak, aby bola zachovaná rovnosť zaobchádzania, export dávok a zásada jedného poistenia. Vítame, aby sa naďalej rokovalo v rámci EÚ, nebolo by pre Slovensko výhodné, keby jednotlivé krajiny začali sólo rokovania. V maximálnej miere podporujeme, aby Únia vyrokovala rovnaké podmienky pre všetkých voči Spojenému kráľovstvu," dodal Richter.