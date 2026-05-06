< sekcia Ekonomika
Richter: Smer-SD nedopustí v tomto volebnom období zmenu 13. dôchodku
Koalícia sa podľa Richtera nebude na tejto téme rozdeľovať a pre všetkých platí programové vyhlásenie vlády.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. mája (TASR) - Najsilnejšia koaličná strana Smer-SD, ani vláda pod vedením predsedu strany Roberta Fica nedopustí, aby sa v tomto volebnom období akýmkoľvek spôsobom menil charakter 13. dôchodku. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter.
Reagoval tak na úvahy z uplynulých dní o prípadnom zavedení adresnosti v systéme 13. dôchodku. V súčasnosti ho všetci dôchodcovia dostávajú v rovnakej výške na úrovni priemerného dôchodku, aktuálne na úrovni 667 eur. Ide o vlaňajšiu hodnotu, ktorá je vzhľadom na konsolidáciu platná aj pre tento rok. Či k zmrazeniu dôjde aj pre budúci rok, bude podľa Richtera otázkou pri príprave rozpočtu na rok 2027.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) podľa neho v nedávnych rozhovoroch pripustil možnosť diskusie o adresnosti v širšom zmysle, teda k viacerým sociálnym dávkam. „K tomu sa hlásime, adresnosť vždy má svoju logiku a opodstatnenie. Ale čo sa týka 13. dôchodku, akákoľvek iná ďalšia adresnosť je návrat k sociálnym príspevkom,“ konštatoval Richter s tým, že zámerom strany je zachovať ho ako dôchodkovú dávku. Obmedzenie poskytovania 13. dôchodku pre seniorov nad určitou vysokou hranicou príjmu by navyše podľa neho neznamenalo pre štát zásadné úspory, keďže takých dôchodcov nie je veľa.
Koalícia sa podľa Richtera nebude na tejto téme rozdeľovať a pre všetkých platí programové vyhlásenie vlády. „Toto je zásadné stanovisko strany Smer-SD, v plnej miere ho podporuje predseda vlády Robert Fico, v plnej miere aj minister financií (Ladislav Kamenický) a hovorím aj za 42 poslancov poslaneckého klubu strany Smer-SD. My nedopustíme, aby sa akýmkoľvek spôsobom siahalo na 13. dôchodok v tomto volebnom období. A samozrejme využijeme všetku kompetenciu a politickú moc, aby to bolo aj v tom ďalšom období,“ doplnil Richter.
Predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podľa vlastných slov nerozumie diskusii o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov, ktorú v uplynulých dňoch otvorili koaliční partneri. Ak by malo ísť o súčasť konsolidácie verejných financií, akákoľvek možná úspora v tejto oblasti je podľa neho „absolútne smiešna“. Zdôraznil, že práve jeho strana mala zavedenie plnohodnotných 13. dôchodkov ako jednu z podmienok vstupu do vládnej koalície.
„Chcem jasne povedať, že Hlas nebude súhlasiť s akýmikoľvek zmenami v rámci 13. dôchodkov počas tejto vládnej koalície. A ak by niekto mal ambíciu otvárať 13. dôchodky, ich adresnosť alebo nejako ich škrtať, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície. Nebudeme súčasťou vlády, ktorá by siahala na predvolebný sľub, ktorý sme ľuďom dali a jasne sme povedali našim dôchodcom, že majú nárok na 13. dôchodky,“ vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády Šutaj Eštok.
Reagoval tak na úvahy z uplynulých dní o prípadnom zavedení adresnosti v systéme 13. dôchodku. V súčasnosti ho všetci dôchodcovia dostávajú v rovnakej výške na úrovni priemerného dôchodku, aktuálne na úrovni 667 eur. Ide o vlaňajšiu hodnotu, ktorá je vzhľadom na konsolidáciu platná aj pre tento rok. Či k zmrazeniu dôjde aj pre budúci rok, bude podľa Richtera otázkou pri príprave rozpočtu na rok 2027.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) podľa neho v nedávnych rozhovoroch pripustil možnosť diskusie o adresnosti v širšom zmysle, teda k viacerým sociálnym dávkam. „K tomu sa hlásime, adresnosť vždy má svoju logiku a opodstatnenie. Ale čo sa týka 13. dôchodku, akákoľvek iná ďalšia adresnosť je návrat k sociálnym príspevkom,“ konštatoval Richter s tým, že zámerom strany je zachovať ho ako dôchodkovú dávku. Obmedzenie poskytovania 13. dôchodku pre seniorov nad určitou vysokou hranicou príjmu by navyše podľa neho neznamenalo pre štát zásadné úspory, keďže takých dôchodcov nie je veľa.
Koalícia sa podľa Richtera nebude na tejto téme rozdeľovať a pre všetkých platí programové vyhlásenie vlády. „Toto je zásadné stanovisko strany Smer-SD, v plnej miere ho podporuje predseda vlády Robert Fico, v plnej miere aj minister financií (Ladislav Kamenický) a hovorím aj za 42 poslancov poslaneckého klubu strany Smer-SD. My nedopustíme, aby sa akýmkoľvek spôsobom siahalo na 13. dôchodok v tomto volebnom období. A samozrejme využijeme všetku kompetenciu a politickú moc, aby to bolo aj v tom ďalšom období,“ doplnil Richter.
Predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podľa vlastných slov nerozumie diskusii o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov, ktorú v uplynulých dňoch otvorili koaliční partneri. Ak by malo ísť o súčasť konsolidácie verejných financií, akákoľvek možná úspora v tejto oblasti je podľa neho „absolútne smiešna“. Zdôraznil, že práve jeho strana mala zavedenie plnohodnotných 13. dôchodkov ako jednu z podmienok vstupu do vládnej koalície.
„Chcem jasne povedať, že Hlas nebude súhlasiť s akýmikoľvek zmenami v rámci 13. dôchodkov počas tejto vládnej koalície. A ak by niekto mal ambíciu otvárať 13. dôchodky, ich adresnosť alebo nejako ich škrtať, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície. Nebudeme súčasťou vlády, ktorá by siahala na predvolebný sľub, ktorý sme ľuďom dali a jasne sme povedali našim dôchodcom, že majú nárok na 13. dôchodky,“ vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády Šutaj Eštok.