Riešenia úbytku ľudí v produktívnom veku sú, brzdí ich zdraženie

Bratislava 26. júna (TASR) - Na Slovensku bude čoraz menej obyvateľov v produktívnom veku, naznačuje to demografická krivka. Riešením by bolo dobrovoľné zamestnávanie starších osôb, matiek či mladších ľudí aj cez kratšie úväzky. Zdrojom dodatočnej pracovnej sily môžu byť i dlhodobo nezamestnaní, neaktívni ľudia či marginalizované skupiny. Prílišné zdraženie pracovnej sily však môže tieto snahy pribrzdiť. Myslí si to analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Alexander Karšay.



Ďalším potenciálne efektívnym nástrojom na riešenie úbytku ľudí v produktívnom veku sú podľa neho aktívne politiky na trhu práce. Ide napríklad o rekvalifikáciu nezamestnaných, podporu zamestnávania ťažšie zamestnateľných skupín či asistenciu pri hľadaní zamestnania. Problémom Slovenska je podľa analytika to, že ľudí mimo trhu práce je veľa a nie sú už vo veku štandardného vzdelávania. Týmto ľuďom treba podľa neho pomôcť naskočiť na trh práce.



"Jednoduché to nie je, najmä ak žijú vo veľmi zlých podmienkach," poznamenal. Pomôcť by mohli napríklad výhodné úvery alebo príspevky v oblasti bývania či zdravia. Analytik zdôraznil, že aktívne politiky nemusia slúžiť len pre dlhodobo nezamestnaných, sú účinné aj po krízach, keď v niektorých odvetviach zanikajú pracovné miesta a veľa ľudí sa potrebuje rekvalifikovať.



Opačne však podľa neho pôsobí nadmerný nárast mzdových nákladov vynútený legislatívou či inými faktormi, čo je spojené s rizikom straty istého počtu pracovných miest a vyššej nezamestnanosti. "Nárast podielu nákladov na produktivite o jeden percentuálny bod (p. b.) môže zvýšiť mieru nezamestnanosti približne o 0,2 p. b.," vyčíslil analytik.



Karšay upozornil, že nepriaznivý demografický vývoj oslabuje kondíciu slovenskej ekonomiky a trhu práce. Krajina nemôže byť podľa neho spokojná s výsledkami, ktoré dosahuje, a potrebuje sa aktívne pripraviť na budúcnosť. "V najbližších desaťročiach nás čaká úbytok populácie v produktívnom veku a rastúci počet dôchodcov bude odkázaný na dôchodkové dávky plynúce z prostriedkov čoraz menšej skupiny pracujúcich," zhrnul analytik.



Bude preto podľa neho nevyhnutné podnikať kroky, ktoré budú smerovať k tomu, aby si čo najviac ľudí našlo prácu. "Mali by byť vytvorené podmienky na zapojenie do pracovného procesu pre čo najviac segmentov populácie vo veku 15 a viac rokov. Priestor na väčšie zapojenie sa do zamestnania je najmä u mladých ľudí, dlhodobo neaktívnych, u matiek počas rodičovskej dovolenky a po nej a u poberateľov starobných dôchodkov," uzavrel analytik.