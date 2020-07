Digitálnu daň na medzinárodnej úrovni by mali vyriešiť do konca roka

Washington 19. júla (TASR) - Ministri financií z krajín G20 prisľúbili, že riešenie v súvislosti so zdaňovaním veľkých technologických firiem by sa malo dosiahnuť do konca tohto roka. "Aj naďalej máme záujem prekonať terajšie rozdiely a splniť svoj prísľub dosiahnuť do konca roka vzájomné výhodné riešenie," uviedli finančníci z G20 po skončení sa videokonferencie.



Viaceré európske štáty, ako Francúzsko schválili, prípadne plánujú schváliť daň z digitálnych služieb. Cieľom je výraznejšie zdaniť technologické giganty, ako Google alebo Facebook, ktoré podľa Európskej únie profitujú z poskytovania služieb v európskych krajinách, platia však minimálne dane. Na druhej strane, Spojené štáty, z ktorých väčšina veľkých koncernov pochádza, však považujú digitálnu daň za diskriminačnú voči ich spoločnostiam.



Americký prezident Donald Trump zvýšil tento mesiac tlak na Francúzsko, ktoré digitálnu daň prijalo už minulý rok. Administratíva USA pred vyše týždňom oznámila dodatočné dovozné clá na francúzske výrobky vo výške 25 % ako odpoveď na zavedenie digitálnej dane. Dodatočné clá sa týkajú francúzskych výrobkov v celkovej hodnote 1,3 miliardy USD (1,14 miliardy eur). Samotné zavedenie ciel však USA odložili o 180 dní, aby sa vytvoril dostatočný priestor na riešenie sporu. Navyše, Washington tým zohľadnil aj fakt, že Francúzsko, ktoré vlani schválilo 3-percentnú daň z digitálnych služieb, sa s USA dohodlo na odklade jej uplatňovania až do konca tohto roka. USA zároveň pohrozili možnými clami aj ostatným štátom, ktoré daň z digitálnych služieb schválili alebo ju schváliť plánujú.



Ministri financií G20 v tejto súvislosti v sobotu uviedli, že pandémia nového koronavírusu spomalila práce na dohode o medzinárodnej digitálnej dani. Ako však dodali, očakávajú, že konkrétne návrhy sa objavia pred nasledujúcou schôdzkou v októbri.



Nemecký minister financií Olaf Scholz povedal, že "spravodlivé zdaňovanie nadnárodných koncernov je v súčasnosti ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým". Ako dodal francúzsky minister financií Bruno Le Maire, "je nevyhnutné, aby sa dohoda dosiahla do konca roka". Podľa neho pandémia potvrdila, že aj z tejto krízy najviac vyťažili digitálne giganty. "Musia preto prispieť adekvátnou daňou," dodal Le Maire.



(1 EUR = 1,1428 USD)