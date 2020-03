Riešenie dopravy v mestách by malo zahŕňať integrovaný prístup

Bratislava 14. marca (TASR) – Samotná elektromobilita nie je z hľadiska dopravnej situácie v mestách riešením. Základom by mal byť dobre nastavený systém integrovanej dopravy. Uviedol to Miroslav Jurík zo spoločnosti Studio 21-plus, ktorá sa zaoberá stavebnou, projekčnou a konzultačnou činnosťou a smart riešeniami v mestách.



Dobre nastavený systém integrovanej dopravy podľa neho umožňuje, že presun z jednej formy dopravy na druhú je čo najjednoduchší a pohyb po meste rýchly. "Prioritou takéhoto systému sú však chodci. Základom by tak mala byť maximálna bezbariérovosť, bezpečnosť verejného priestoru a aj jeho kvalita, aby bol pohyb po meste príjemným zážitkom," skonštatoval.



Na stredne dlhé vzdialenosti do 15 minút je alternatívou bicykel. To si však vyžaduje bezpečnú sieť cyklotrás, ale aj súvisiacu infraštruktúru. Na dlhšie vzdialenosti by podľa Juríka mala primárne slúžiť bezpečná, spoľahlivá a rýchla verejná doprava. Systém dopĺňa možnosť zdieľaných automobilov, či sieť taxi služieb. "V ideálnom prípade mestský človek nepotrebuje vlastniť auto," podotkol. Maximálna prepojenosť jednotlivých foriem dopravy si tak podľa neho vyžaduje aj vytvorenie siete záchytných parkovísk na okraji mesta pre ľudí dochádzajúcich do mesta z jeho okolia. V meste následne prepojenie zastávok verejnej dopravy s parkoviskami pre bicykle a stanicami zdieľaných bicyklov.



Jurík v tomto smere poukazuje na príklady zo zahraničia. Napríklad železničná stanica vo švédskom Malmö umožňuje aj vďaka systému Bike and Ride umiestnenom pod zemou v blízkosti nástupíšť prísť bicyklom na stanicu a ďalej pokračovať verejnou osobnou dopravou. Ako dodal, najväčšie parkovisko pre bicykle na svete s kapacitou 12.500 parkovacích miest je pod železničnou stanicou v holandskom Utrechte.



Výrazné pokroky z pohľadu Slovenska vidí Jurík v Trnave, Bratislave, Košiciach, Žiline, ale aj v ďalších stredne veľkých a menších mestách. Hoci pribúda miest, ktoré zlepšujú podmienky pre cyklodopravu a verejnú dopravu, upozorňuje, že nevyhnutnou súčasťou je aj budovanie cykloinfraštruktúry. "Pri výstavbe cyklostojanov je pritom dôležité zohľadniť celkový koncept budovania siete cyklotrás a ich prepojenie na verejnú dopravu," zdôraznil.