Riešenie pre TikTok hľadajú aj Lachlan Murdoch a Michael Dell
Autor TASR
Washington 21. septembra (TASR) - Lachlan Murdoch, syn a nástupca mediálneho magnáta Ruperta Murdocha, Larry Ellison, zakladateľ softvérovej spoločnosti Oracle, a Michael Dell, šéf počítačovej firmy Dell, sú medzi podnikateľskými lídrami, ktorí sa podieľajú na uzatvorení dohody o budúcnosti sociálnej siete TikTok. V programe The Sunday Briefing televíznej stanice Fox News to uviedol v nedeľu americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V sobotu (20. 9.) Biely dom oznámil, že podľa pripravovanej dohody s Čínou získajú Spojené štáty väčšinu kresiel v predstavenstve, ktoré bude dohliadať na prevádzku platformy TikTok. Americké spoločnosti by mali mať tiež kontrolu nad algoritmom aj dátami aplikácie na území Spojených štátov.
Spojené štáty sa z dôvodov národnej bezpečnosti dlhodobo snažia odobrať kontrolu nad prevádzkou TikToku v USA čínskej materskej spoločnosti ByteDance. Americkí politici už v minulosti opakovane varovali, že Čína by mohla TikTok využiť na získavanie údajov o Američanoch alebo na ovplyvňovanie toho, čo vidia na sociálnych médiách.
Americký Kongres vlani schválil zákon, ktorý ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025, čo spoločnosť odmietla. Ihneď po nástupe do úradu 20. januára tohto roka Trump dekrétom pozastavil uplatňovanie zákazu TikToku. Celkovo tak urobil už trikrát.
Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching diskutovali o budúcnosti TikToku v piatok (19. 9.). Trump povedal, že Si dohodu počas dlhého telefonátu schválil, čo čínska strana zatiaľ nepotvrdila. „Musíme ju podpísať,“ zdôraznil americký prezident. Čína doposiaľ dohodu nepotvrdila.
