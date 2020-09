Vykurovania hornej Nitry by malo byť dočasné, tvrdia Priatelia Zeme

Prievidza 8. septembra (TASR) – Nové tepelné riešenie pre hornú Nitru po roku 2023 by malo byť dočasné a prehodnotené v roku 2030. Tvrdí to organizácia Priatelia Zeme-CEPA, podľa ktorej sú dva súčasné rozpracované návrhy budúceho vykurovania založené na vysokej energetickej spotrebe a v rôznej miere počítajú aj s fosílnym palivom – zemným plynom. TASR o tom v utorok informoval koordinátor pre energetickú transformáciu z Priateľov Zeme-CEPA Juraj Melichár.



„Priatelia Zeme-CEPA preto navrhujú ideový zámer budúceho riešenia centrálneho zásobovania teplom štvrtej generácie, ktorého základom je výrazné zníženie energetickej spotreby obnovou budov a rozvodov a pripájanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by v ideálnom prípade vlastnili miestni ľudia, energetické komunity a samosprávy," uviedol Melichár. Organizácia tiež podľa neho vypracovala odporúčania pre zelenú obnovu a hornej Nitry.



S riešením budúceho vykurovania Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian po skončení výroby elektriny a tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky prišli Slovenské elektrárne (SE) a Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). HBP počítajú s využitím areálu bane Cigeľ. Teplo chcú pre Prievidzu vyrábať i z biomasy či geotermálnej energie a sčasti z plynu od SE, prípadne vybudovať vlastný systém vykurovania pre Prievidzské tepelné hospodárstvo. SE chcú riešiť dodávky tepla kombináciou biomasovej a plynovej kotolne podporenej malým motorom na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu. Druhou etapou projektu SE by malo byť vytvorenie centra obehového hospodárstva.



„Debata o vykurovaní po roku 2023 je, žiaľ, najmä medzi dvoma firmami a oba rozpracované návrhy môžu slúžiť len dočasne. Ani jeden z nich totiž nerieši tú najdôležitejšiu vec – obnovu budov, ktorá v najbližších desiatich rokoch môže znížiť potrebu výroby tepla aj viac ako o polovicu," skonštatoval Melichár.



Oba návrhy pre Prievidzu podľa neho tiež počítajú aj s fosílnym zemným plynom, ktorého emisie skleníkových plynov vrátane únikov metánu nevedú k uhlíkovej neutralite. „Tepelné riešenie pre Prievidzu po roku 2023 by malo byť povinne dočasné a prehodnotené v roku 2030 tak, aby sme znížili celkové množstvo energie, ktoré treba vyrobiť a tým znížiť ceny tepla a chránili životné prostredie," ozrejmil.



„Horná Nitra je už dnes príkladom spravodlivej transformácie pre celú Európu a centrálne zásobovanie teplom štvrtej generácie by mohlo po roku 2030 vytvárať pracovné miesta s pridanou hodnotou nielen pre región," dodala Lenka Ilčíková z Priateľov Zeme-CEPA.



Svoj ideový zámer predstaví organizácia v utorok na pracovnom stretnutí na riešenie zásobovania teplom v regióne hornej Nitry po ukončení výroby elektriny a tepla z domáceho uhlia v Elektrárni Nováky, ktoré organizuje Ministerstvo hospodárstva SR.