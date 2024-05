Riešením pre ekologickejšiu dopravu v logistike by mohli byť biopalivá

Bratislava 17. mája (TASR) - Riešením pre logistiku ako zabezpečiť ekologickejšiu dopravu je používanie syntetického paliva HVO100. Elektromobilita pre medzinárodnú logistiku v dohľadnej dobe riešením nebude, má totiž množstvo bariér. Vyplynulo to z konferencie o udržateľnosti v logistike, ktorú organizovala v stredu (15. 5.) v českých Rokycanoch logistická spoločnosť Raben.



Odborníci sa zhodli, že doterajší potenciál elektrifikovaných nákladných vozidiel nebude na dlhšie trasy v dohľadnej dobe stačiť. "Elektrifikácia kamiónov môže naraziť na rôzne bariéry, ako napríklad nedostatočnú infraštruktúru nabíjacích bodov a krátky dojazd. Zároveň je potrebné dodať, že v porovnaní s kamiónmi na spaľovací motor sú omnoho drahšie," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Raben Logistics Czech & Slovakia Jakub Trnka s tým, že dobrou alternatívou je syntetické palivo z obnoviteľných zdrojov.



Efektívnou cestou k redukcii uhlíkových emisií by mohlo byť podľa odborníkov aj zvýšenie efektivity prepravy. "Strach z veľkých nákladných áut je neoprávnený, naopak, sú ekologickejšie. Cityliner so zadnou natáčacou osou lepšie prejde mestskou zástavbou a nahradí tak napríklad päť dodávok. Znižujú sa tým ako emisie, tak aj riziko vzniku dopravných kolízií a zdržaní v úsekoch častých kolón," priblížil Trnka.



Účastníci konferencie hovorili aj o tom, aké postavenie má povolanie vodiča nákladných vozidiel, ktoré je pre logistiku kľúčové. "Je potrebná súčinnosť celého segmentu aj akademikov, aby došlo k zlepšeniu. Aj keď už čiastkovým spôsobom existujú riešenia typu autonómnych vozidiel, v blízkej dobe budú vodiči stále úplne zásadní pre bezproblémový chod celej našej civilizácie," uviedol Trnka.