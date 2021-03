Riešením pri problémoch s refinancovaním môžu byť úvery so zárukami

Bratislava 9. marca (TASR) - Banky naďalej poskytujú podnikateľom širokú ponuku úverov, pandémia ochorenia COVID-19 však zmenila ich podmienky. Podľa partnera sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Michala Ďuriša klasické úvery naďalej fungujú, banky si však vyberajú segmenty ekonomiky, ktoré chcú financovať.



Kým firmy z oblasti e-commerce či IT by pri žiadaní o úver nemali pocítiť takmer žiadny rozdiel v porovnaní s predkrízovým obdobím, podnikatelia z oblasti cestovného ruchu či gastra majú s prefinancovaním tohto obdobia problém. Riešením môžu byť napríklad úvery so zárukami. Podľa Ďuriša patria v ostatných mesiacoch medzi najčastejšie žiadané bankové produkty. Miesto na trhu si našiel podnikateľský úver so zárukami štátneho Slovak Investment Holding (SIH) Antikorona záruka II. Ide o nasledovníka rovnomenného predchodcu, ktorý ponúkajú viaceré banky.



Podnikateľ môže takto získať v banke preklenovací úver, za ktorý sa zaručí SIH. Ten preberá na seba 90 % úverového rizika. "Podnikateľ môže získať úver so splatnosťou až 6 rokov, pričom hneď v prvom roku si môže vziať odklad a nemusí splácať istinu ani úrok. Úroková sadzba pre mikropodniky je maximálne 3,9 % p. a., úver pre firmy s desiatimi a viac zamestnancami má sadzbu zastropovanú na úrovni 1,9 % p. a. Maximálna výška úveru sú dva milióny eur," spresnil Ďuriš.



"Firmy vďaka tejto záruke dostávajú úver napríklad vo výške 25 % z obratu. Takže firma s ročnými tržbami 400.000 eur dostala od banky na účet 100.000 eur, ktoré začne splácať po roku s úrokom 1,9 %," doplnil odborník. Úver podľa neho získali aj firmy z oblasti gastronómie. "Povedali by ste pritom, že v dnešných časoch nebudú mať šancu. Ale vďaka tomu, že mali štátnu záruku, nemeškali v minulosti so splátkami, s tým banka nemala problém," dodal.



Podmienkou, na ktorú by podľa Ďuriša žiadatelia o úver so štátnym ručením nemali zabudnúť, je povinnosť zaplatiť poplatok za bankovú záruku v prípade, ak zamestnávateľ neudrží do konca roka rovnaký počet zamestnancov. Zachovanie zamestnancov sa dokladuje cez Sociálnu poisťovňu (SP). Štandardom je tiež povinnosť presunúť si účet a platobný styk do úverujúcej banky či poistenie konateľa na dlžnú sumu pre prípad smrti či invalidity počas trvania úverovej zmluvy. Výška záruky sa nepočíta do celkovej sumy štátnej pomoci, ktorú firma získala.