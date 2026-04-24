Riešia kontrolu CZ Slovakia nad Strabag Property and Facility Services
Protimonopolný úrad (PMÚ) Slovenskej republiky začal posudzovať koncentráciu v oblasti nehnuteľností.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) Slovenskej republiky začal posudzovať koncentráciu v oblasti nehnuteľností, spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly spoločnosti CZ Slovakia so sídlom v Šamoríne nad spoločnosťou Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) v Bratislave. Informovala o tom v piatok riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová s tým, že správne konanie v tomto prípade sa začalo 21. apríla.
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. „PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie,“ uviedla Cseresová.
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. „PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie,“ uviedla Cseresová.