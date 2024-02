Riešil sa projekt Upgrade Centra Excelentnosti LignoSilva

Zvolen/Bratislava 8. februára (TASR) - Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene spolu s projektovými partnermi Výskumným ústavom papiera a celulózy a Fraunhoferovým inštitútom pre výskum dreva pripravili vo štvrtok v Bratislave úvodné stretnutie projektu, ktorý získal podporu z prostriedkov európskej grantovej schémy vo výške takmer 15 miliónov eur. TASR o tom informoval Igor Viszlai z Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu - LignoSilva vo Zvolene.



"Projekt Upgrade Centra Excelentnosti LignoSilva bol podaný do výzvy Teaming for Excellence, ktorej vyhlasovateľom je Európska výkonná agentúra pre výskum. Jej cieľom je prekonať rozdiely vo výkonnosti výskumu a inovácií medzi krajinami EÚ, ktoré sú spôsobené aj nedostatočným množstvom vedcov a nedostatkom centier excelentnosti s dostatočnou kompetenciou na to, aby strategicky zapojili krajiny a regióny do cesty inovačného rastu," vysvetlil Viszlai.



Projekt NLC má dvoch partnerov - Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave a Fraunhofer Institute for Wood Research Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, čo je svetovo uznávaná výskumná nemecká inštitúcia. Výška grantu je 14,7 milióna eur z Európskej výkonnej agentúry pre výskum a rovnaká výška grantu je z komplementárneho financovania z Programu Slovensko. Celková suma projektu je 29,4 milióna eur. Projekty sa majú implementovať šesť rokov, v období 2024 až 2029. Rozpočet NLC je zhruba 18 miliónov eur.



"NLC je zároveň jedinou úspešnou výskumnou organizáciou v SR zapojenou do výzvy v roku 2022. V prvom kole súťažilo 116 projektov z celej Európy a do druhého kola ich postúpilo len 32. Podporených projektov je celkovo 14. Od roku 2015, keď bola implementovaná schéma Teaming for Excellence v rámci výskumných programov EÚ Horizon, sme len druhou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala podporu z európskych zdrojov," zdôraznil generálny riaditeľ NLC Ľuboš Halvoň.



„V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti. Teraz prispejeme našimi odbornými znalosťami a kontaktmi k tomu, aby sa Centrum excelentnosti LignoSilva stalo kľúčovým výskumným centrom pre drevospracujúci priemysel na Slovensku vo výskumnej oblasti, ktorá je relevantná pre celú Európu," konštatoval riaditeľ nemeckého inštitútu Bohumil Kasal.



Ako dodal generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy Štefan Boháček, s pomocou nemeckého partnera chcú naplno rozvinúť potenciál našich dvoch európsky významných technologických infraštruktúr, a to experimentálnej 3D CT skenovacej linky dreva a Inkubátora pre výskum špeciálnych povrchov papiera s papierenským strojom.