Rightmove: Ceny domov v Británii vzrástli v máji na rekordnú hodnotu

Londýn 20. mája (TASR) - Požadované ceny domov a bytov v Británii vzrástli v máji na rekordnú hodnotu, a to napriek tomu, že náklady na hypotéky sú stále dosť vysoké. Tempo rastu cien sa však v porovnaní s vývojom v apríli spomalilo. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.



Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii vzrástla za štvortýždňové obdobie do polovice mája na 375.131 libier (437.802 eur), uviedol Rightmove. To je rekordná hodnota, na druhej strane, tempo rastu cien dosiahlo oproti aprílu 0,8 %, čo je najslabší medzimesačný rast požadovanej ceny nehnuteľností v tomto roku.



Ani v medziročnom porovnaní nebol rast cien domov a bytov výrazný. Dosiahol 0,6 %. Najvýraznejší rast zaznamenali ceny nehnuteľností v najdrahšom segmente. Ceny najdrahších domov a bytov sa zvýšili medziročne o 1,3 %.



(1 EUR = 0,85685 GBP)