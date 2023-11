Rijád a Moskva budú pokračovať v škrtoch v produkcii a vo vývoze

Rijád/Moskva 5. novembra (TASR) - Saudská Arábia a Rusko potvrdili, že budú pokračovať v pôvodne oznámenej dobrovoľnej redukcii ťažby a exportu ropy až do konca tohto roka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak v nedeľu uviedol, že tak, ako Moskva oznámila pôvodne, bude až do konca roka pokračovať v dobrovoľnej redukcii dodávok ropy a ropných produktov na trhy, a to v objeme 300.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. "Cieľom dodatočných dobrovoľných škrtov je podpora opatrení štátov OPEC+ prijatých na udržanie stability a rovnováhy na ropných trhoch," povedal Novak.



Podobne aj Saudská Arábia v nedeľu potvrdila svoje pôvodné rozhodnutie o dobrovoľnom obmedzovaní produkcie v rozsahu milión barelov denne, uviedla saudskoarabská tlačová agentúra SPA, ktorá sa odvolala na zdroj z ministerstva energetiky. Ten informoval, že Rijád bude pokračovať v redukcii ťažby o jeden milión barelov denne až do konca tohto roka.



"To znamená, že produkcia ropy v Saudskej Arábii bude v decembri dosahovať v priemere 9 miliónov barelov denne," uviedla SPA. Ako Rusko, tak Saudská Arábia zároveň dodali, že na budúci mesiac rozhodnú, či dobrovoľné obmedzenia ešte prehĺbia, alebo produkciu zvýšia.