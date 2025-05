Riksbank: Riziká pre finančnú stabilitu vo Švédsku sa zvýšili

Štokholm 28. mája (TASR) - Riziká pre finančnú stabilitu vo Švédsku sa zvýšili v dôsledku ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho zahraničnopolitickej agendy. Uviedla to v stredu švédska centrálna banka Riksbank. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Prudké zmeny v americkej obchodnej a bezpečnostnej politike spôsobili na jar značné pohyby na trhu a prinášajú so sebou väčšiu neistotu ako zvyčajne,“ uviedla Riksbank vo vyhlásení pripojenom k správe o finančnej stabilite. „Riziko finančnej nestability sa zvýšilo,“ dodala.



Podľa Riksbank východiskový bod Švédska bol dobrý, s pevným politickým rámcom, silnými verejnými financiami a ziskovými bankami, ktoré mali silné kapitálové a likviditné vankúše.



Poukázala však aj na zraniteľné miesta súvisiace s prepojeným bankovým systémom a silne zadlženými domácnosťami a spoločnosťami, ktoré vlastnia nehnuteľnosti.



Trumpove plošné clá už zasiahli švédsku ekonomiku, ktorá sa podľa rýchleho odhadu v 1. štvrťroku zastavila. Konečné údaje budú známe v piatok (30. 5.).



Vláda nedávno znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu za celý rok na 1,8 % z 2,3 %. A podľa ministerky financií Elisabeth Svantessonovej existujú riziká, že výsledok môže byť horší.



Centrálna banka naznačila, že v nasledujúcich mesiacoch by mohla znížiť svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, ak sa rast ekonomiky spomalí a cenové tlaky budú naďalej slabnúť.