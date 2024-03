Riksbank teraz sadzby nezmení, pokles by mal prísť v máji alebo júni

Štokholm 25. marca (TASR) - Švédska centrálna banka by mala tento týždeň podržať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, predpokladajú analytici. Očakávajú však, že naznačí, že v nasledujúcich mesiacoch začne s uvoľňovaním menovej politiky, ak inflácia zostane pod kontrolou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po dvoch rokoch výrazného zrýchľovania dosiahla inflácia koncom roka 2022 zhruba 30-ročné maximum, keď prekročila 12 %. Odvtedy sa však postupne spomaľuje a za február dosiahla 4,5 %.



Všetkých 17 analytikov oslovených agentúrou Reuters preto odhaduje, že počas najbližšieho zasadnutia, ktoré je naplánované na 27. marca, Riksbank ešte podrží úrokové sadzby na nezmenenej 4-percentnej úrovni, naznačí však, že v máji, prípadne v júni už sadzby zníži. "Údaje z domáceho trhu podporujú redukciu úrokových sadzieb už v máji, otázne však je, do akej miery sa bude menová rada obávať vplyvu tohto kroku na korunu," uviedli analytici z banky JP Morgan. Dodali, že sa preto dá očakávať vyčkávanie Riksbank na jún, keď by mala mať k dispozícii viac ekonomických údajov a zároveň by v tomto období mohli už k redukcii sadzieb pristúpiť Európska centrálna banka (ECB) aj americký Fed.



Zo 17 oslovených ekonómov s redukciou úrokových sadzieb už v máji počíta sedem. Zvyšných 10 je presvedčených, že švédska centrálna banka počká do júna.



Akýkoľvek termín však bude predstavovať prvé zníženie úrokových sadzieb zo strany Riksbank od začiatku roka 2016, keď kľúčová úroková sadzba dosahovala historické minimum -0,50 %. Negatívne, prípadne nulové úrokové sadzby držala Riksbank až do roku 2022, keď útok Ruska na Ukrajinu viedol k výraznému rastu cien a prinútil centrálnu banku sadzby radikálne zvýšiť.