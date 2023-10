Rím chce podporiť súkromné investície do strategickej infraštruktúry

Rím 3. októbra (TASR) - Talianska vláda obmedzí súčasný systém štátnych záruk a vytvorí nový program na podporu súkromných investícií v oblasti strategickej infraštruktúry. Vyhlásil to v utorok minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti. Krok je súčasťou úsilia o postupné ukončenie expanzívnych opatrení zavádzaných od roku 2020 v reakcii na pandémiu nového koronavírusu a energetickú krízu, ktorá sa prehĺbila po invázii Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov talianskeho ministerstva financií štátne záruky k 31. decembru 2022 predstavovali 15,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny, čo znamenalo mierny pokles z úrovne 16,1 % HDP v roku 2021.



Vláda pracuje na zásadnej zmene spôsobu financovania výdavkov na infraštruktúru, povedal Giorgetti. V budúcnosti by už podľa neho štátne záruky nemali používať na masívny prísun likvidity do hospodárskeho systému, ako to robilo Taliansko počas pandémie, ale na financovanie vybraných projektov.



Vláda tiež plánuje zriadiť garančný fond na ochranu klientov poisťovní, ktorý bude financovaný z príspevkov poisťovacích skupín, pokračoval minister. Takýto fond zabezpečí ochranu poistencov najmä v sektore životného poistenia a prispeje k stabilite finančného systému, uviedol Giorgetti.