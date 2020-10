Rím pokročil smerom k znárodneniu Alitalie

Rím 11. októbra (TASR) - Taliansko schválilo vytvorenie novej spoločnosti, ktorá prevezme aktíva nesolventných aerolínií Alitalia. Posunulo sa tak smerom k zoštátneniu leteckej spoločnosti.



Ako uviedla agentúra Reuters, znárodnenie Alitalie bolo plánované už skôr, celý proces však odložili politické spory. Nakoniec došlo k dohode a koncom tohto týždňa štyria ministri podpísali dohodu o vytvorení novej leteckej spoločnosti.



"Podarilo sa nám vytvoriť nového vlajkového prepravcu," povedala po podpise ministerka dopravy Paola De Micheliová. Podľa ministra hospodárstva a financií Roberta Gualtieriho, ktorého citovala agentúra DPA, to predstavuje prvý krok k vytvoreniu spoločnosti, ktorá bude konkurencieschopná na medzinárodných trhoch. Okrem De Micheliovej a Gualtieriho dohodu podpísali ešte minister priemyslu a minister práce. Plán na zoštátnenie Alitalie ešte musí schváliť Európska komisia.



Za svoju viac ako 70-ročnú históriu zaznamenala Alitalia zisk iba niekoľkokrát, naposledy v roku 2002. V máji 2017 oznámila insolventnosť po tom, ako koncom apríla toho istého roka jej zamestnanci neschválili záchranný plán. Ten počítal so znižovaním platov a pracovných miest, na čo odmietli pristúpiť.



Čo sa týka zoštátnenia Alitalie, talianska vláda uviedla, že kontrola štátu nad spoločnosťou by mala byť iba dočasná. V budúcnosti by sa aerolínie mohli opätovne sprivatizovať.



Viacerí ekonómovia sú však v súvislosti s budúcnosťou firmy naďalej skeptickí. Poukazujú na fakt, že zachraňovaná bola už v rokoch 2008 a 2014 a napriek tomu sa z problémov nedostala.