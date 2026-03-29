Rím: Šok z vojny v Iráne dokážu talianske verejné financie absorbovať
Autor TASR
Cernobbio 29. marca (TASR) - Verejné financie Talianska dokážu absorbovať negatívny vplyv krízy na Blízkom východe, povedal na víkendovej finančnej konferencii v mestečku Cernobbio minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti. „Čelíme tejto kríze z pozície relatívnej sily, pretože hoci údaje z našej ekonomiky nie sú výnimočné, ale určite sú pozitívne (...). Verejné financie sú v súčasnosti v pozícii, aby absorbovali šok z vojny v Iráne,“ uviedol šéf talianskeho rezortu financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Taliansko v minulom roku nedokázalo znížiť svoj deficit verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorá je podľa pravidiel Európskej únie maximálne prípustná. Štatistický úrad krajiny ISTAT však uviedol, že údaje o výške deficitu v pomere k HDP by mohli byť revidované v aktualizácii, ktorú zverejní 21. apríla, ak budú k dispozícii ďalšie informácie.
Giorgetti zároveň na finančnej konferencii vyzval na koordinované celoeurópske opatrenia na riešenie krízy, ale dodal, že Taliansko v súčasnosti nepociťuje žiadny nedostatok dodávok energií.
Talianska vláda do 7. apríla znížila daň z palív, ale ceny sa zmenili len málo a priemyselné združenia presadzujú účinnejšie kroky. „Budeme počúvať rôzne skupiny, aby sme identifikovali najnaliehavejšie problémy,“ vyhlásil Giorgetti.
