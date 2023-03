Rím verí, že EÚ bude pri bankách konať tak rýchlo ako USA

Rím 13. marca (TASR) - Taliansko verí, že tak ako Washington, aj Európska únia bude schopná rýchlo konať v prípade, že bude potrebná pomoc bankovému sektoru. Uviedlo to v pondelok talianske ministerstvo hospodárstva, ktoré tak reagovalo na kroky americkej vlády po páde Silicon Valley Bank (SVB) koncom minulého týždňa. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Oceňujeme rýchlosť, s akou americké úrady intervenovali, a veríme, že ak by to bolo potrebné, európske úrady budú intervenovať rovnako promptne," uviedlo ministerstvo hospodárstva. Akcie bánk v Európe a Ázii zaznamenali v pondelok výrazný pokles v reakcii na krach dvoch bánk v USA počas niekoľkých dní. Americké úrady síce prakticky okamžite prijali opatrenia na ochranu vkladov klientov bánk, napriek tomu nepresvedčili investorov, že podobný problém ako pri SVB a Signature Bank nepostihne aj iné banky.



Zdroj z talianskej vlády uviedol, že vláda nezaznamenala žiadne signály, že by sa krach amerických bánk mal odraziť na talianskom finančnom systéme, i keď aj akcie talianskych bánk zamierili výrazne nadol. Pokles akcií v bankovom sektore podľa vlády nepredstavuje hneď problém pre širší bankový sektor, s takýmto vývojom sa, ako uviedla, dalo počítať. Akcie najväčších talianskych bánk Intesa Sanpaolo, UniCredit a Banco BPM klesli v dopoludňajších hodinách na burze v Miláne o 5 až 7 %.