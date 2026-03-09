Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rím zostal aj v roku 2024 najnavštevovanejším mestom v Taliansku

Fontána di Trevi. Foto: Teraz.sk

V roku 2024 zaznamenal viac ako 42,7 milióna prenocovaní.

Autor TASR
Rím 9. marca (TASR) - Rím zostal najnavštevovanejším mestom Talianska. V roku 2024 zaznamenal viac ako 42,7 milióna prenocovaní, oznámil v pondelok taliansky štatistický úrad (Istat). TASR o tom informuje na základe správy agentúry ASPA.

Na druhom mieste nasleduje Miláno s približne 14,1 milióna prenocovaní. To znamená, že severotalianska metropola prvýkrát predbehla Benátky, ktoré v roku 2024 evidovali približne 13,3 milióna prenocovaní. Na štvrtú Florenciu pripadlo asi 9,2 milióna prenocovaní. Na juhu zostal najdôležitejšou destináciou Neapol. V celonárodnej štatistike sa umiestnil na dvanástom mieste s približne 3,9 milióna prenocovaní.

Celkovo 50 najnavštevovanejších miest a obcí, ktoré sa väčšinou nachádzajú na severe krajiny, zodpovedalo za približne 197,4 milióna prenocovaní alebo 42,3 % z ich celkového počtu. Tieto destinácie tiež priťahujú viac ako polovicu všetkých zahraničných návštevníkov (50,8 %). Veľké mesta spolu zabezpečili 100,5 milióna prenocovaní, čo predstavuje 21,6 % z celkového počtu. Zahraniční hostia v nich tvorili viac ako 70 % všetkých návštevníkov.
