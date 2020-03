Rím zvýši výdavky na pomoc ekonomike v boji s koronavírusom

Rím 11. marca (TASR) - Taliansko výrazne zvýši výdavky na podporu ekonomiky zápasiacej s dôsledkami rýchlo sa šíriaceho nového koronavírusu. Ako uviedol v stredu premiér Giuseppe Conte, vláda vyčlení na riešenie krízy celkovo 25 miliárd eur. To je viac než trojnásobok sumy, s ktorou taliansky kabinet počítal ešte pred pár dňami.



Talianska vláda minulý týždeň prisľúbila opatrenia na podporu ekonomiky v hodnote približne 7,5 miliardy eur, pričom počítala s tým, že tieto výdavky zvýšia tohtoročný rozpočtový deficit na 2,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa pôvodných plánov mal rozpočtový schodok v tomto roku dosiahnuť 2,2 % HDP.



Situácia v Taliansku sa však medzitým dramaticky zhoršila a po pôvodne zavedenej karanténe len pre región Lombardsko rozšírila vláda od utorka (10. 3.) karanténu na celú krajinu. To sa odrazilo na ekonomickej aktivite, pričom už pred krízou spôsobenou novým koronavírusom balansovala talianska ekonomika na pokraji recesie.



Conte navyše varoval, že doterajšie prísne opatrenia v oblasti pohybu obyvateľstva sa môžu ešte pritvrdiť, keďže Lombardsko vládu požiadalo o zatvorenie obchodov, podnikov a pozastavenie väčšiny verejnej dopravy. Guvernér regiónu Attilio Fontana vyzval vládu, aby v dôsledku epidémie nechala v Lombardsku na 15 dní zatvoriť všetky podniky a zrušila dopravné spoje, ktoré nie sú životne dôležité.



Výzva guvernéra prišla v čase, keď nákaze spôsobenej novým koronavírusom podľahlo v Taliansku 631 osôb a počet nakazených prekročil 10.000. To je najviac na svete s výnimkou Číny, odkiaľ sa epidémia na konci decembra začala šíriť.