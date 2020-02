Rimavská Sobota ročne vynaloží na splátky úverov okolo 650.000 eur

Rimavská Sobota 26. februára (TASR) – Približne 650.000 eur ročne vynaloží samospráva Rimavskej Soboty na splátky svojich úverov. Informoval o tom predseda finančnej komisie mestského zastupiteľstva (MsZ) Michal Demeter, podľa ktorého ide vzhľadom na výšku rozpočtu mesta o dosť vysokú sumu.



„Keď si zoberiete, že celkový rozpočet mesta je okolo 20 miliónov, tak viac ako pol milióna každoročne dávať do splátky úveru je podľa mňa dosť. To sú všetko úvery, ktoré mesto predtým vyčerpalo na asfaltovanie a rôzne stavby. Tie financie sa jednoducho nevracajú, mesto ich musí splácať a neprináša to do mesta žiadne nové peniaze,“ zdôvodnil Demeter.



Za vhodnejšie by podľa vlastných slov považoval investovať financie z úverov do niečoho, čo by peniaze mestu šetrilo. Reštrukturalizáciu úverov, ktorú mesto realizovalo pred niekoľkými rokmi, je podľa neho ťažké jednoznačne zhodnotiť.



„Splácame ročne menej, ale na dlhšie obdobie. Určite bolo správne, že sa znížila úroková sadzba. Vtedy bolo také obdobie znižovania sadzieb, takže toto bolo určite dobré rozhodnutie, ktoré by mal spraviť každý vo vedení mesta,“ dodal Demeter.



Aj podľa poslanca Ivana Hazuchu je úverové zaťaženie samosprávy vzhľadom na jej ekonomickú silu privysoké. Ako sám povedal, mesto možno nemá vysokú celkovú sumu dlhov, ale s prihliadnutím na príjmy mesta a jeho bonitu je pomerne vysoká.



„Najhoršie však je, že tomu dlhu nevidíme konca. Keď som nastupoval do MsZ, tak sme mali asi 17 rôznych úverov. Ten najväčší už bol reštrukturalizovaný, takže sa doň vlastne ‚zlialo‘ niekoľko menších úverov a predĺžila sa doba splácania,“ podotkol Hazucha pre TASR.



Obdobná situácia sa podľa jeho slov zopakovala pred niekoľkými rokmi. „Ja som bol vtedy proti, pretože v roku 2021 sa nám mohol konečne skončiť jeden úver a splátky by sme mali nižšie. Oni to však zliali dokopy a natiahli na 30 rokov splácania. Vytvárame dlhy nielen pre deti, ale pomaly aj pre vnúčatá,“ zakončil.