Ringier Axel Springer sa dohodol na predaji Bistro.sk

Bratislava 16. júla (TASR) – Spoločnosti Ringier Axel Springer Media AG a Just Eat Takeaway.com podpísali dohodu o predaji online donáškovej služby jedla Bistro.sk. Informoval o tom v piatok Peter Porubský z Ringier Axel Springer. Hodnota transakcie predstavuje takmer 50 miliónov eur, s predpokladaným ukončením v nadchádzajúcich mesiacoch.



„Transakcia umožní spoločnosti Ringier Axel Springer ešte viac sa zamerať na rast a investičnú stratégiu v segmente online médií, classifieds a komunitného biznisu,“ uviedol Porubský. Just Eat Takeaway.com patrí medzi globálnych lídrov v online donáške jedla a je jednotkou na viacerých trhoch v Európe, čo podľa neho pomôže Bistro.sk posunúť sa do ďalšej fázy vývoja a rastu.



Bistro.sk začalo ponúkať svoje služby v roku 2013. Odvtedy stúpol počet reštaurácií v ponuke na takmer 2000, pričom služby Bistro.sk využíva ročne viac ako 400.000 aktívnych zákazníkov. Po uzavretí transakcie si Bistro.sk adaptuje globálnu identitu Just Eat Takeaway.com, ako aj jej európsku technologickú IT platformu.