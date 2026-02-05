< sekcia Ekonomika
Rio Tinto a Glencore ukončili rokovania o fúzii
Glencore v samostatnom vyhlásení oznámila, že ponuku Rio Tinto považuje za výrazne podhodnotenú, obzvlášť vo vzťahu k jej podnikaniu s meďou.
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) - Britsko-austrálsky ťažobný gigant Rio Tinto ukončuje rokovania o zlúčení s menším švajčiarskym konkurentom Glencore. Rio Tinto dospel k záveru, že nevie dosiahnuť dohodu, ktorá by vytvorila pridanú hodnotu pre jej akcionárov, oznámila skupina vo štvrtok. Zlúčením by vznikla najväčšia ťažobná spoločnosť na svete s trhovou hodnotou okolo 260 miliárd USD (220 miliárd eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Glencore v samostatnom vyhlásení oznámila, že ponuku Rio Tinto považuje za výrazne podhodnotenú, obzvlášť vo vzťahu k jej podnikaniu s meďou. „Zúčastnené strany sa nedokázali dohodnúť na podmienkach zlúčenia,“ uviedla švajčiarska spoločnosť. Obe skupiny minulý mesiac potvrdili, že vedú predbežné rokovania o zlúčení niektorých alebo všetkých svojich podnikov v rámci dohody o výmene akcií. Stalo sa tak po tom, čo pred viac ako rokom zlyhali prvé rozhovory o fúzii.
Spoločnosť Glencore má ambíciu stať sa jedným z najväčších svetových producentov medi, s rozsiahlymi podielmi v medených baniach od Konžskej demokratickej republiky až po Austráliu a Južnú Ameriku. Rio Tinto sa zase výrazne zameriava na Austráliu, popredného vývozcu železnej rudy, ktorá smeruje prevažne do Číny na výrobu ocele.
(1 EUR = 1,182 USD)
