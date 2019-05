Riziká pre americkú ekonomiku sa podľa Fedu zmiernili

Fed aj naďalej očakáva stabilný rast ekonomiky, ale slabší než za 1. kvartál, keď ekonomika vzrástla o 3,2 %.

Washington 22. mája (TASR) - Riziká pre vyhliadky americkej ekonomiky vrátane brexitu a neistoty vo svetovom obchode sa zmiernili, stále však nezanikli. Navyše, keďže inflačné tlaky sú stále do veľkej miery obmedzené, centrálna banka si môže dovoliť byť trpezlivá a počkať s rozhodnutím o ďalšom posune úrokových sadzieb. Ukázal to v stredu zverejnený záznam zo zasadnutia vedenia Fedu na prelome apríla a mája, na ktorom americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené.



Fed aj naďalej očakáva stabilný rast ekonomiky, ale slabší než za 1. kvartál, keď ekonomika vzrástla o 3,2 %. Na druhej strane, agrárny sektor prechádza zložitým obdobím, keď na jednej strane ho zaťažuje obchodný konflikt s Čínou a na druhej ho poškodili nedávne rozsiahle záplavy.



Reakcie Fedu sa však v nasledujúcom období môžu zmeniť, keďže zasadnutie sa uskutočnilo v období vysokého optimizmu, že čoskoro dôjde k dohode medzi Čínou a USA. Zhruba dva týždne na to však americký prezident Donald Trump rozhodol o zvýšení dovozných ciel na čínske produkty v hodnote 200 miliárd USD (179,04 miliardy eur) ročne a navyše, USA plánujú zvýšiť clá aj na ďalší tovar z Číny v hodnote 300 miliárd USD.



Opačne, diskusie o menovej politike sa uskutočnili pred dohodou USA s Kanadou a Mexikom o ukončení dovozných ciel na oceľ a hliník z týchto dvoch krajín. Susedia USA na to reagovali zrušením dovozných ciel na americké produkty.



(1 EUR = 1,1171 USD)