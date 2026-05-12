Riziko náhlej korekcie na svetových akciových trhoch zostáva vysoké
Nemecký hlavný index DAX sa v súčasnosti nachádza len pár bodov pod svojím januárovým maximom.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. mája (TASR) - Riziko náhlej korekcie na svetových akciových trhoch zostáva v čase globálnych kríz, ako je vojna v Iráne, vysoké. Upozornil na to v utorok nemecký úrad dohľadu nad finančnými trhmi (Bafin). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Nemecký hlavný index DAX sa v súčasnosti nachádza len pár bodov pod svojím januárovým maximom. Index S&P 500 v USA sa dokonca pohybuje na rekordnej úrovni, viac ako o 8 % vyššie ako na začiatku roka. „Vývoj kurzov zrejme neodzrkadľuje vysoké riziká,“ poznamenal prezident úradu Mark Branson. Prirážky na rizikové dlhopisy zároveň zostávajú rovnako nízke ako na začiatku roka, čo nasvedčuje optimistickej nálade na trhoch, objektívne sa však ekonomická situácia odvtedy nezlepšila, dodal.
Aj keby sa podarilo dosiahnuť dohodu o ukončení vojny s Iránom, škody na energetickej infraštruktúre budú ešte dlho rezonovať a zaťažovať ekonomiku, pokračoval Branson. Na burzách však prevláda určitý spôsob uvažovania a „účastníci trhu zrejme pevne veria, že politické turbulencie sú vždy zvrátiteľné“, uzavrel.
