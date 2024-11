Riziko obchodných vojen rastie, šéfka ECB opäť vyzvala na integráciu

Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Po tom, ako v ostatných prezidentských voľbách v USA zvíťazil republikán Donald Trump, ktorého plány zvyšujú riziko obchodných vojen, šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová opätovne vyzvala na ekonomickú integráciu naprieč Európou. Ako povedala, zvyšovanie napätia vo svetovom obchode a rastúca technologická priepasť medzi Európou a USA zvyšuje naliehavosť konať. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump v prezidentskej kampani Američanom prisľúbil uvalenie plošných ciel na dovoz všetkých tovarov zo zahraničia, pričom clo by dosahovalo minimálne 10 %. Ako vtedy povedal, "Európska únia bude tvrdo platiť za to, že Američania s ňou majú desiatky rokov vysoký obchodný deficit".



Lagardová bez toho, aby spomenula Trumpa, uviedla, že "geopolitická situácia sa zhoršila, pričom rastúce riziko pre svetový obchod prichádza z každej svetovej strany". Zároveň dodala, že za takýchto okolností sa naliehavosť integrácie európskych kapitálových trhov ešte zvýšila".



Aj keď Európa určitý pokrok v tomto smere urobila, členské štáty Európskej únie majú tendenciu mnohé návrhy odmietať s cieľom chrániť národné záujmy na úkor celého bloku, dodala šéfka ECB. To však podľa nej oberá európsku ekonomiku o stovky miliárd, ak nie rovno biliónov eur. Domácnosti totiž držia zhruba 11,5 bilióna eur v hotovosti a na vkladoch, zatiaľ čo mnohým firmám peniaze chýbajú.



Európa preto potrebuje výrazne znížiť náklady na investovanie do kapitálových trhov a zjednodušiť regulačný režim. Urýchli sa tak tok financií do oblastí, kde sú najviac potrebné.