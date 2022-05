Moskva/Washington 18. mája (TASR) - Riziko platobnej neschopnosti Ruska sa prudko zvýšilo. Trhy sa pripravujú na možnosť, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena od budúceho týždňa úplne zablokuje možnosť platieb z Ruska investorom v USA.



Ak Washington skutočne prijme takéto opatrenie, bude to posledná kvapka pre Moskvu, ktorá je od útoku na Ukrajinu na pokraji platobnej neschopnosti. Rusko malo naposledy problémy so splácaním zahraničného dlhu po boľševickej revolúcii v roku 1917, keď vznikol Sovietsky zväz.



Poistenie ruského vládneho dlhu proti jeho nesplácaniu v stredu prudko vyskočilo a signalizuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti (default) v priebehu jedného roka na úrovni 90 %. Ešte v utorok (17. 5.) podľa údajov spoločnosti ICE Data Services táto pravdepodobnosť predstavovala 77 %.



Dôvodom je rozhodnutie úradu pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií, ktoré podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou nepredĺži platnosť výnimky týkajúcej sa splátok ruského vládneho dlhu. Washington ju prijal krátko po uvalení sankcií na Rusko, aby umožnil Moskve uhrádzať platby kupónov. Jej platnosť sa skončí o týždeň v stredu 25. mája.



Rusku sa doteraz darilo plniť svoje záväzky aj napriek západným sankciám. Ruský minister financií Anton Siluanov v stredu zopakoval, že Moskva sa nechce dostať do platobnej neschopnosti a má v úmysle vyrovnať svoje záväzky voči zahraničným investorom. Dodal, že Rusko zaplatí v rubľoch v prípade zablokovania transferov v dolároch.



V apríli Siluanov vyhlásil, že Rusko podá žalobu, ak bude donútené porušiť svoje záväzky. Najbližšie by Moskva mala uhrádzať splátky dlhopisov splatných v roku 2026 a v roku 2036 na budúci piatok 27. mája.