Berlín 4. júla (TASR) - Riziko tzv. energetickej chudoby v Nemecku sa zvýšilo. Ukázali to výpočty ekonomického inštitútu IW, podľa ktorých v máji 2022 musela až štvrtina (25 %) ľudí v krajine minúť viac ako 10 % z čistého príjmu na energie, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka to bolo 14,5 % domácností. TASR správu prevzala z DPA.



"Riziko energetickej chudoby sa enormne zvýšilo," povedal ekonóm IW Ralph Henger pre nedeľné noviny Welt am Sonntag. "Cválajúce ceny energií dostávajú súkromné domácnosti pod rastúci finančný tlak," dodal. Ľudia sa považujú za ohrozených energetickou chudobou, ak musia minúť viac ako 10 % svojho čistého príjmu na kúrenie, teplú vodu, varenie a elektrinu.



Podľa výpočtov IW, nízkopríjmové osoby a domácnosti, ktoré sú v ťažkých prechodných fázach, sú obzvlášť postihnuté. Patria tam nezamestnaní, ľudia blízko dôchodku alebo osamelí rodičia.



Výpočty odhalili, že takmer 65 % ľudí z najnižšej príjmovej skupiny muselo v máji minúť viac ako 10 % svojich príjmov na energie. To signalizuje, že mnohým ľuďom v tejto skupine už hrozí chudoba.



Henger však upozornil tiež, že nebezpečenstvo energetickej chudoby už siaha aj do strednej triedy.



Nemecký kancelár Olaf Scholz vzhľadom na zhoršujúcu sa plynovú krízu a rastúce ceny energií pozval na pondelok popredných zástupcov priemyslu, nemeckej centrálnej banky aj akademikov, aby s predstaviteľmi vlády diskutovali o inflácii a opatreniach.