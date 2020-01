Riziko úpadku hrozí v Taliansku viacerým malým bankám, najmä na juhu

Rím 9. januára (TASR) - V Taliansku je prípadným úpadkom ohrozených viacero malých bánk, najmä na ekonomicky slabšom juhu. Upozornila na to vo štvrtok viceguvernérka talianskej centrálnej banky Alessandra Perrazzelliová.



Na vypočutí v parlamente o záchrane banky Banca Popolare di Bari Perrazzelliová dodala, že súčasné mimoriadne opatrenia vlády určené na záchranu banky Bari zahrňujú aj možnosť, že štátna banka MCC kúpi podiely aj v iných finančných inštitúciách, aby im pomohla reštrukturalizovať sa.



Podľa viceguvernérky sú najohrozenejšie banky na juhu. "Musíme sa vyhnúť traumatickému odchodu takýchto bánk z trhu. Nebude to jednoduché. Takéto banky sú po celom Taliansku, najmä však juh čelí veľmi zložitej situácii," povedala Perrazzelliová.



Poukázala najmä na 16 bánk so sídlom na juhu Talianska, ktoré sa na celkovom objeme úverov firmám z južných oblastí krajiny podieľajú 12 %. V prípade malých podnikov sa tento podiel zvyšuje na 20 %.



Skutočnosť, že podniky na juhu sú väčšinou menšie a ich produktivita je nižšia než v prípade firiem z bohatšieho severu, spôsobuje, že banky v tomto regióne podstupujú pri poskytovaní úverov väčšie riziko, dodala Perrazzelliová. V tomto smere upozornila, že podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme poskytnutých pôžičiek na juhu krajiny je vyše dvakrát vyšší, než predstavuje celoštátny priemer.