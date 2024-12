Rizikom chudoby a sociálnym vylúčením bolo ohrozených 943.000 ľudí

Bratislava 4. decembra (TASR) - Rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením bolo minulý rok ohrozených 943.000 ľudí, čo je 17,6 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Medziročne ide o nárast o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.), čo predstavuje približne 55.000 osôb. Na zmiernenie rizika chudoby robí vláda viacero opatrení. Vyplýva to z aktualizácie Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia boja proti chudobe z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



"Dôležitým nástrojom pre vymanenie sa z chudoby je zabezpečenie pravidelného príjmu zo zamestnania. V tomto plní dôležitú úlohu inštitút minimálnej mzdy. Minimálna mzda v Slovenskej republike sa každoročne zvyšuje," pripomenul rezort práce v materiáli. Ministerstvo spresnilo, že v období rokov 2019 až 2024 vzrástla o 230 eur. Zo sumy 520 eur v roku 2019 vzrástla na 750 eur v roku 2024, čo je nárast o 44,23 %.



Zásadný vplyv na vývoj miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia mali v rokoch 2020 až 2023 pandémia COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine aj rast inflácie. MPSVR prijalo viacero opatrení na zmiernenie rizika chudoby, pričom sa zameralo najmä na poskytovanie verejných služieb zamestnanosti a zvyšovanie efektívnosti aj účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce. Rovnako sa tiež usiluje rozvíjať zručnosti znevýhodnených ľudí a začleniť ich do pracovného života, robí reformy v oblasti posudkovej činnosti aj financovaní sociálnych služieb.



Medzi priority rezortu práce patrí aj podpora sociálnych podnikov či rozšírenie siete ambulantných a komunitných pobytových zariadení. Ďalej je to inflačná alebo humanitárna pomoc nízkopríjmovým domácnostiam a prevencia straty bývania.



"Základnou víziou štátu do roku 2030 je dosiahnuť postupné zvýšenie dostupnosti a kvality bývania v SR zameraním sa na zvýšenie cenovej a fyzickej dostupnosti bývania s dôrazom na rozvoj všetkých foriem nájomného bývania," uzavrelo MPSVR.