Riziková prirážka na talianske dlhopisy je najnižšia od februára

Londýn/Rím 17. augusta (TASR) - Výnosy talianskych vládnych dlhopisov klesli a riziková prirážka voči nemeckých dlhopisom padla na najnižšiu úroveň od februára. Dôvodom je ďalší prílev peňazí do globálnej ekonomiky, tentoraz vďaka injekciám čínskej centrálnej banky, čo podporilo akcie a ďalšie rizikovejšie aktíva.



Čínske akcie sa v pondelok posilnili, predovšetkým akcie maklérskych firiem, vďaka nádejam, že reformy kapitálového trhu podporia tržby. Ďalším pozitívnym faktorom boli nové finančné injekcie centrálnej banky (PBOC) do domáceho finančného systému. Tie sa pridali k bezprecedentnému objemu likvidity, ktorú do globálneho systému napumpovali americká centrálna banka (Fed) a Európska centrálna banka (ECB), a ktorá spôsobila, že Wall Street sa pohybuje už len tesne pod svojimi historickými maximami.



Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov v pondelok na sekundárnom trhu klesli o 2 bázické body na 1,03 %, čo znížilo rizikovú prirážku voči referenčných nemeckým dlhopisom na 144,4 bodu, čo bolo najmenej od februára.



Rizikové prirážky na dlhopisy takzvaných okrajových štátov eurozóny stláčajú očakávania týkajúce programov Európskej únie (EÚ) na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu, ktoré by mali pomôcť ekonomikám.



Mierne sa znížili aj výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov, na -0,42 %, keď počas minulého týždňa stúpli o 8 bázických bodov.