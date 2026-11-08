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Riziková skupina: Seniori majú najviac úrazových hospitalizácií
Finančné dôsledky úrazu pritom podľa odborníčky nepociťuje iba samotný senior, ale najmä jeho blízki.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Ľudia nad 65 rokov tvoria najrizikovejšiu vekovú skupinu z hľadiska úrazových hospitalizácií. Ročne ich evidujú viac ako 26.000. Starostlivosť o seniora po úraze pritom často preberajú jeho deti alebo ďalší rodinní príslušníci, ktorým vznikajú dodatočné finančné náklady. Upozornila na to spoločnosť FinGO.
Od januára 2027 nahradí súčasný peňažný príspevok na opatrovanie nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Rodiny, ktoré sa o seniora starajú doma, však budú mať nárok na finančnú podporu až pri štvrtom alebo piatom stupni odkázanosti. Senior tak musí mať výrazne obmedzenú schopnosť vykonávať bežné denné činnosti.
„Nárok na tento príspevok vzniká až od štvrtého z piatich stupňov, teda keď človek nezvláda sedem z desiatich bežných denných činností. V praxi hovoríme o človeku, ktorý sa napríklad sám nenaje, neumyje ani neoblečie, nedôjde bez pomoci na toaletu a nepresunie sa po byte,“ uviedla špecialistka na životné poistenie FinGO Zuzana Dvorská.
Najčastejšou príčinou úrazov seniorov sú pády, ktoré podľa spoločnosti stoja za približne 70 % úrazov vo vyššom veku. Väčšina z nich sa pritom stáva v domácnosti, napríklad pri vstávaní z postele, v kúpeľni alebo v kuchyni. Liečenie seniorov po úrazoch trvá spravidla dva- až trikrát dlhšie ako u mladšej populácie.
Finančné dôsledky úrazu pritom podľa odborníčky nepociťuje iba samotný senior, ale najmä jeho blízki. Tí musia zabezpečiť každodennú starostlivosť, pričom niekedy obmedzia pracovný čas, čerpajú ošetrovné alebo zostávajú doma bez nároku na mzdu. Dodatočné náklady môžu vzniknúť aj pri zabezpečení zdravotných pomôcok, rehabilitácií či dopravy k lekárovi.
Možnosťou, ako zmierniť finančné dôsledky úrazu, je podľa FinGO životné poistenie určené seniorom. Niektoré produkty umožňujú uzatvorenie zmluvy bez klasického zdravotného dotazníka a pokrývajú napríklad úrazy, hospitalizáciu, stratu sebestačnosti či náklady spojené s úmrtím.
Dôležitou súčasťou poistenia môžu byť aj asistenčné služby. Tie môžu po návrate seniora z nemocnice zabezpečiť napríklad nákup, upratovanie, záhradné práce, venčenie psa alebo odvoz k lekárovi. Súčasťou niektorých produktov sú aj príspevky na rehabilitácie a zdravotné pomôcky.
Nový príspevok na pomoc pri odkázanosti bude od januára 2027 poskytovaný vo všetkých piatich stupňoch odkázanosti. Pri starostlivosti zabezpečovanej rodinou v domácom prostredí však nárok vznikne naďalej až od štvrtého stupňa. Peniaze bude po novom dostávať priamo odkázaná osoba, ktorá rozhodne o ich využití.
Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti. Podľa informácií spoločnosti pôjde približne od vyše 200 eur pri prvom stupni po približne 1000 eur pri piatom stupni. Pri domácej starostlivosti rodinou bude suma nižšia ako pri využívaní platených sociálnych služieb.
Odkázanosť sa posudzuje podľa desiatich základných životných potrieb, medzi ktoré patrí stravovanie, osobná hygiena, obliekanie, mobilita, orientácia v prostredí, komunikácia či starostlivosť o domácnosť. O posúdenie sa žiada na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu žiadateľa.
Od januára 2027 nahradí súčasný peňažný príspevok na opatrovanie nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Rodiny, ktoré sa o seniora starajú doma, však budú mať nárok na finančnú podporu až pri štvrtom alebo piatom stupni odkázanosti. Senior tak musí mať výrazne obmedzenú schopnosť vykonávať bežné denné činnosti.
„Nárok na tento príspevok vzniká až od štvrtého z piatich stupňov, teda keď človek nezvláda sedem z desiatich bežných denných činností. V praxi hovoríme o človeku, ktorý sa napríklad sám nenaje, neumyje ani neoblečie, nedôjde bez pomoci na toaletu a nepresunie sa po byte,“ uviedla špecialistka na životné poistenie FinGO Zuzana Dvorská.
Najčastejšou príčinou úrazov seniorov sú pády, ktoré podľa spoločnosti stoja za približne 70 % úrazov vo vyššom veku. Väčšina z nich sa pritom stáva v domácnosti, napríklad pri vstávaní z postele, v kúpeľni alebo v kuchyni. Liečenie seniorov po úrazoch trvá spravidla dva- až trikrát dlhšie ako u mladšej populácie.
Finančné dôsledky úrazu pritom podľa odborníčky nepociťuje iba samotný senior, ale najmä jeho blízki. Tí musia zabezpečiť každodennú starostlivosť, pričom niekedy obmedzia pracovný čas, čerpajú ošetrovné alebo zostávajú doma bez nároku na mzdu. Dodatočné náklady môžu vzniknúť aj pri zabezpečení zdravotných pomôcok, rehabilitácií či dopravy k lekárovi.
Možnosťou, ako zmierniť finančné dôsledky úrazu, je podľa FinGO životné poistenie určené seniorom. Niektoré produkty umožňujú uzatvorenie zmluvy bez klasického zdravotného dotazníka a pokrývajú napríklad úrazy, hospitalizáciu, stratu sebestačnosti či náklady spojené s úmrtím.
Dôležitou súčasťou poistenia môžu byť aj asistenčné služby. Tie môžu po návrate seniora z nemocnice zabezpečiť napríklad nákup, upratovanie, záhradné práce, venčenie psa alebo odvoz k lekárovi. Súčasťou niektorých produktov sú aj príspevky na rehabilitácie a zdravotné pomôcky.
Nový príspevok na pomoc pri odkázanosti bude od januára 2027 poskytovaný vo všetkých piatich stupňoch odkázanosti. Pri starostlivosti zabezpečovanej rodinou v domácom prostredí však nárok vznikne naďalej až od štvrtého stupňa. Peniaze bude po novom dostávať priamo odkázaná osoba, ktorá rozhodne o ich využití.
Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti. Podľa informácií spoločnosti pôjde približne od vyše 200 eur pri prvom stupni po približne 1000 eur pri piatom stupni. Pri domácej starostlivosti rodinou bude suma nižšia ako pri využívaní platených sociálnych služieb.
Odkázanosť sa posudzuje podľa desiatich základných životných potrieb, medzi ktoré patrí stravovanie, osobná hygiena, obliekanie, mobilita, orientácia v prostredí, komunikácia či starostlivosť o domácnosť. O posúdenie sa žiada na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu žiadateľa.