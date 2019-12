Svätojurský rizling rýnsky bude v michelinskej reštaurácii

Svätý Jur 4. decembra (TASR) - Vinárstvo Via Jur zaznamenalo historický úspech. Rizling rýnsky 2017 z jeho produkcie sa ako vôbec prvé slovenské víno dostal na vínnu kartu trojhviezdičkovej michelinskej reštaurácie.



Vybrala si ho Ristorante Mudec Di Enrico Bartolini talianskeho šéfkuchára Enrica Bartoliniho. Reštaurácia sa pýši tromi michelinskými hviezdami, pričom samotný Bartolini má osem týchto ocenení a sídli v múzeu kultúry MUDEC v Miláne.



Slovenský rizling ponúkne na vínnej karte od februára 2020 a víno bude súčasťou párovania vín a niektorých degustačných menu.



VJR Rizling rýnsky 2017 nesie rukopis hlavného technológa ViaJur Michala Rigana. "Toto je sen každého vinára a my ho teraz prežívame. Vedeli sme, že náš Rizling rýnsky z roku 2017 je výnimočné víno, ale toto je naozaj obrovská pocta. Enrico Bartolini je svetová kuchárska hviezda. Do svojej reštaurácie si vyberá len to najkvalitnejšie," povedal Rigan a dodal, že táto unikátna spolupráca vznikla počas návštevy Bartoliniho na Slovensku.



Taliansky šéfkuchár podával v tatranskom Hoteli Lomnica svoje degustačné menu (podáva sa už 10 rokov). Párovanie vín k jednotlivým chodom mali na starosti markíz Francesco Mazzei z toskánskeho vinárstva Mazzei a Rigan z vinárstva ViaJur. Ku každému chodu tak boli podávané dve vína – talianske a slovenské. Tam Bartolini prvýkrát ochutnal VJR Rizling rýnsky 2017.



Bartolini prevádzkuje celkovo päť reštaurácií a o Rizlingu rýnskom 2017 uvažujú aj v ďalšej jeho michelinskej prevádzke – Trattoria Enrico Bartolini, ktorá sa nachádza v Toskánsku v zážitkovom rezorte L'Andana.